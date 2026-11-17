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Fudbalska reprezentacija Nemačke deklasirala je Holandiju rezultatom 5:0 i tako na spektakularan način obezbedila prvo mesto u grupi i plasman u četvrtfinale Lige nacija.

Selektor Jirgen Klop nije krio oduševljenje posle velike pobede, a njegove izjave nakon utakmice pokazale su koliko je impresioniran onim što su njegovi izabranici prikazali na terenu.

1/8 Vidi galeriju Jirgen Klop Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON / AFP / Profimedia, Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nemci su odigrali jednu od najboljih utakmica u poslednjih nekoliko godina, a posebno je impresivno bilo njihovo izdanje u drugom poluvremenu. Klop je posle susreta za nemački "ARD" istakao da je njegova ekipa morala da se prilagođava tokom utakmice, ali da je na kraju nagrađena fantastičnom igrom.

"Utakmica je bila izvanredna, ali i izuzetno teška. Protiv tako kvalitetnog rivala morali smo da pronađemo način da igramo. Postigli smo neverovatne golove, bilo je prosto ludo. Fantastičan fudbalski meč i veličanstveno iskustvo. Nisam smeo ni da se usudim da poželim ovako nešto", rekao je oduševljeni Klop.

Zanimljivo je da je nemački stručnjak pre početka utakmice u šali najavio da bi idealan scenario bio da njegov tim postigne pet golova. Upravo to se i dogodilo, pa je posle susreta morao da se suoči sa sopstvenom prognozom.

Posebno ga je oduševio kvalitet golova, a priznao je da će pojedine poteze svojih fudbalera gledati iznova i iznova.

"Ovi golovi su bili neverovatni. Gledaću ih večeras, ali i narednih nedelja i meseci", poručio je Klop.

Nemačka je do ubedljivog trijumfa stigla golovima Derija Šerhanta, Florijana Virca, koji je dva puta zatresao mrežu, Nika Šloterbeka i Brajana Grude. Klop nije štedeo pohvale na račun mladih fudbalera, posebno Šerhanta i Grude, koji su ostavili snažan utisak.

"Obojica zaista znaju da igraju fudbal, neverovatno! Ali ono što su danas radili i koliko su se borili, to je brutalno. Upravo to na kraju pravi tim. Fudbaleri koji znaju da igraju postoje svuda, ali presudni su strast i zalaganje koje unosite u igru", naglasio je selektor.

Klop je potom otkrio i koliko se brzo vezao za reprezentaciju koju je preuzeo. Njegove reči oduševile su nemačku javnost, pošto je priznao da se gotovo momentalno zaljubio u grupu igrača sa kojom radi.

"Letos je postojao osećaj da novi selektor, odnosno ja, mora dobro da se napije kako bi mu se nemačka reprezentacija dopala. A onda sam došao i ludo se zaljubio. U svih 44! Baš sam se zaljubio", rekao je Klop.

Jirgen Klop Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, iskusni stručnjak nije dozvolio da euforija potpuno zaseni realnost. Iako je pobeda nad Holandijom veliki korak napred, upozorio je da jedan trijumf ne znači da su svi problemi rešeni.

"Naravno da bi bilo glupo pomisliti da smo plasmanom u četvrtfinale rešili sve probleme. Ali pokazali smo šta možemo. Postavili smo visoke standarde i sada moramo da nastavimo da ih ispunjavamo", poručio je nemački selektor.

Klop je na kraju poslao i poruku koja bi mogla da bude važna za budućnost reprezentacije. Veruje da Nemačka poseduje izuzetan talenat i jasnu fudbalsku ideju, ali da je najvažnije da igrači nastave da veruju u sebe i zajednički projekat.

"Ovo je sjajna ekipa. Imamo dobru ideju kako želimo da igramo i to može da funkcioniše fantastično. Ako uspemo da pokrenemo naše najtalentovanije igrače, neće biti lako igrati protiv nas. Potrebno nam je samo poverenje", zaključio je Klop.