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Posle katastrofalnog izdanja u grupnoj fazi Lige nacija, šest poraza i završetka takmičenja bez ijednog osvojenog boda, Orlovi će morati kroz baraž da se bore za opstanak u elitnoj A diviziji.

Poraz od Grčke u Volosu (0:1) nije promenio sudbinu našeg nacionalnog tima. Srbija je ostala poslednja u grupi A2, ali je izbegla direktno ispadanje zahvaljujući boljem učinku u poređenju sa ostalim najlošije plasiranim selekcijama. Tako je dobila još jednu šansu da sačuva mesto među najboljim evropskim reprezentacijama.

1/9 Vidi galeriju Grčka - Srbija, Liga nacija 16.11.2026 Foto: ́яЏՋϓ KŎMđϓ/INTIME NEWS, ׏Ӡ͉ʏӠ VICHOS NIKOS/INTIME NEWS

Sada je jasno da Orlove u baražu čeka jedan od drugoplasiranih timova iz B divizije, a dva potencijalna protivnika već su poznata – Bosna i Hercegovina i Slovenija. Preostala dva mesta biće razjašnjena posle utakmica koje se igraju u utorak uveče.

Bosna i Slovenija već čekaju, a ko su preostali rivali?

Bosna i Hercegovina je već obezbedila drugo mesto u svojoj grupi, iza Švedske, pa će se naći među potencijalnim protivnicima Srbije. To znači da bi moglo da dođe do novog regionalnog okršaja, koji bi bez sumnje izazvao ogromnu pažnju javnosti u obe zemlje.

Drugi siguran rival je Slovenija. Slovenci su pobedom nad Severnom Makedonijom osigurali drugo mesto u grupi iza Švajcarske, pa su i oni ušli u krug selekcija koje mogu da se nađu na putu Orlovima.

Preostala dva kandidata zavise od raspleta u grupama B2 i B3.

U grupi B2, Mađarska i Severna Irska igraju direktan duel za prvo mesto. Severni Irci imaju 11 bodova, a Mađari 10, pa će pobednik osvojiti grupu i izboriti plasman u A diviziju. Drugoplasirana selekcija postaće potencijalni rival Srbije. Drugim rečima, Orlovi bi mogli na Mađarsku ili Severnu Irsku.

Još zanimljivija situacija je u grupi B3, gde se sastaju Republika Irska i takozvano Kosovo. Lažna reprezentacija ima šest bodova, a Irci pet. Ukoliko Republika Irska pobedi, preskočiće rivala i zauzeti drugo mesto, čime bi postala potencijalni protivnik Srbije.

U slučaju da tzv. Kosovo ostane na drugoj poziciji, zbog postojećih UEFA ograničenja u vezi sa međusobnim susretima, ne bi moglo da bude upareno sa Srbijom.

Večeras se rešava važan deo slagalice

Dva meča posebno će biti pod lupom srpske javnosti. Mađarska i Severna Irska sastaju se u Budimpešti, dok će Republika Irska ugostiti tzv. Kosovo. Obe utakmice počinju u 20.45.

Posle tih susreta biće poznato da li će se krug potencijalnih protivnika Srbije proširiti na Mađarsku, Severnu Irsku i Republiku Irsku, ili će neki od tih timova ostati bez mesta u baražu.

Kada je žreb i kada se igra baraž?

UEFA je zakazala žreb za petak, 20. novembar, u 12 časova, u Nionu. Tada će Srbija saznati ime protivnika, ali i kompletan put koji je čeka u borbi za opstanak u eliti.

Mečevi baraža na programu su od 25. do 30. marta 2027. godine. Prve utakmice igraće se od 25. do 27. marta, a revanši od 28. do 30. marta. Prema objavljenom rasporedu, Srbija bi prvi duel trebalo da igra na gostujućem terenu, a revanš pred domaćom publikom.

Ulog je ogroman - pobednik dvomeča ostaje u A diviziji, dok poraženi naredno izdanje Lige nacija dočekuje u nižem rangu.