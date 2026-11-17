Slušaj vest

Uoči večerašnjeg okršaja između Bosne i Hercegovine i Rumunije u Ligi nacija, nekadašnji reprezentativac BiH Avdija Vršajević oštro je kritikovao deo navijača protivničke selekcije zbog transparenta posvećenog generalu Ratku Mladiću.

Naime, uoči kvalifikacione utakmice Bosne i Hercegovine i Rumunije u novembru 2025. godine, grupa rumunskih navijača se na putu ka Zenici zaustavila u Beogradu, gde se fotografisala ispred Hrama Svetog Save sa transparentom posvećenim generalu Mladiću. Na njemu je pisalo: "Mladić, evropski heroj, sveo je muslimane na nulu".

Fotografija je izazvala burne reakcije u Bosni i Hercegovini, a Vršajević je u razgovoru za rumunske medije jasno izneo svoj stav o takvom ponašanju.

- Ne trpam sve ljude u isti koš. Svaka zemlja ima dobre i loše ljude. Ali moraš biti pametan i proveriti pre nego što nešto uradiš. Tom čoveku ne mogu ni da izgovorim ime, ne zaslužuje da mu izgovorim ime. On je počinio genocid u Bosni, ubio je hiljade ljudi. Oni koji su uradili ono u Beogradu treba samo da pogledaju na internetu šta je ostavio iza sebe. Tada bi im bilo jasno da takve stvari ne mogu da rade - rekao je Vršajević.

1/5 Vidi galeriju Avdija Vršajević Foto: Haris Memija / Avalon / Profimedia, ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, BEHROUZ MEHRI / AFP / Profimedia

Nekadašnji fudbaler posebno je naglasio da ne želi da generalizuje i da ima prijatelje u Rumuniji, ali je poručio da fudbal ne sme da bude prostor za ovakve provokacije.

- Imam prijatelje u Rumuniji. Ali ponavljam, budite pametni i proučite istoriju da biste saznali ko je bio Ratko Mladić i šta je uradio. Postoji toliko dokaza. Ovde ima ljudi koji su zbog njega izgubili cele porodice, izgubili su sve. Takve stvari nemaju nikakve veze sa fudbalom. Ostavite ih po strani i budite samo navijači. Podržavajte svoj tim, a ne radite ništa protiv drugih - poručio je bivši reprezentativac BiH.

Rat mu obeležio detinjstvo, iz Bosne otišao u Nemačku

Vršajević je i sam kao dete osetio posledice rata u Bosni i Hercegovini. Imao je svega šest godina kada je sukob počeo, a njegova porodica napustila je Doboj i otišla u Nemačku.

U razgovoru za "Golazo" prisetio se teškog perioda, ali je priznao da zbog godina nije mogao u potpunosti da razume šta se oko njega događa.

- Bio sam veoma mali, nisam proživeo ceo rat ovde. Početak je bio izuzetno težak, ali bio sam dete i nisam shvatao sve što se dešava. Moja supruga je, međutim, proživela ceo rat u Bosni i bilo je veoma loše. Ljudi su umirali, nije bilo šta da se jede - ispričao je Vršajević.

Njegov otac, kako je objasnio, nije mogao dugo da bude daleko od domovine, pa se porodica 1997. godine vratila u Bosnu i Hercegovinu. Povratak nije bio jednostavan, jer ga je sačekala potpuno drugačija slika od one koju je ostavio.

Vršajević je priznao da ne voli mnogo da se priseća ratnih godina, ali je istakao da je nakon povratka postepeno uspeo da se prilagodi novom životu. Fudbal mu je, kao i mnogoj deci u tom periodu, pomogao da ponovo pronađe bezbrižnost.

Od Hajduka do Svetskog prvenstva

Avdija Vršajević bio je deo generacije koja je 2014. godine prvi put odvela Bosnu i Hercegovinu na Svetsko prvenstvo. U Brazilu je nastupio protiv Irana i postigao gol u pobedi od 3:1, što je jedan od najvažnijih trenutaka njegove karijere.

Za reprezentaciju je odigrao 17 utakmica i postigao dva gola, a put do nacionalnog tima nije mu bio jednostavan. Posebno zanimljiv detalj jeste da je tokom karijere promenio poziciju, što mu je otvorilo vrata reprezentacije.

- Igrao sam kao levo krilo ili napadač, a onda sam u Hajduku, sa 26 godina, promenio poziciju. Treneru je bio potreban desni bek i pitao me je da li mogu da pomognem. Rekao sam da mogu. Dva meseca kasnije bio sam u reprezentaciji - otkrio je Vršajević.

Posebno emotivno govorio je o golu protiv Irana na Mundijalu, jer je time ostvario san koji je imao još od dečačkih dana.

- U tim trenucima osećao sam se kao da je ceo svet moj. Nema mnogo fudbalera koji mogu da kažu da su igrali i postigli gol na Svetskom prvenstvu - prisetio se bivši reprezentativac.