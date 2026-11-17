Slušaj vest

FK Crvena zvezda predstavlja drugu epizodu dokumentarnog serijala "Kad se Zvezda voli", posvećenog legendama i velikanima koji su obeležili istoriju kluba.

Glavni junak nove epizode je Jovan Kule Aćimović, nekadašnja desetka crveno-belih.

‍

Legenda Crvene zvezde - Jovan Kule Aćimović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Jovan Aćimović bio je deo jedne od najtrofejnijih generacija u istoriji Crvene zvezde. Broj 10 na dresu nasledio je od druge Zvezdine zvezde, Dragoslava Šekularca, a uz Dragana Džajića je predstavljao jednu od najvećih vedeta tadašnjeg tima.

Priča koju sa sobom donosi legendarni Kule vodi od odrastanja na Paliluli, porodične tragedije, adaptacije na Zvezdin dres u prvom timu, anegdote sa čuvenim Šekularcem, do najboljih momenata u crveno-belom dresu, ali i reprezentaciji. Za Aćimovića voljeni klub je ideologija, strast i život.

O životu Jovana Kuleta Aćimovića su govorili i predsednik FK Crvena zvezda, Svetozar Mijailović. Zatim legendarna treća Zvezdina zvezda, Dragan Džajić i jedan od najboljih golmana u istoriji kluba Ratomir Dujković. Kroz ispovest i sećanja Jovana Aćimovića, gledaoci će imati priliku da upoznaju jednu od najvećih legendi Crvene zvezde i sagledaju njegov životni i fudbalski put iz sasvim nove perspektive.

Podsećanja radi, serijal "Kad se Zvezda voli", će biti emitovan jednom mesečno na zvaničnom Jutjub kanalu kluba, a kroz svaku epizodu zvezdaši će imati priliku da upoznaju svoje idole iz potpuno drugačijeg ugla.

1/10 Vidi galeriju Jovan Aćimović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Iza svakog velikog fudbalera postoji priča, o odrastanju, prvim fudbalskim koracima, odricanjima, uspesima, padovima, velikim utakmicama i momentima, koji su menjali karijeru, ali i priču o životu koji počinje onda kada se ugase reflektori.

Upravo je to ideja serijala "Kad se Zvezda voli", da se pored velikih utakmica, golova, trofeja i nezaboravnih poteza, prikažu i životne priče ljudi, koji su decenijama ranije nosili Zvezdin dres. U prvoj epizodi junak je bio Miloš Šestić, u drugoj Jovan Aćimović. Treći nastavak doneće priču o novoj legendi Crvene zvezde.