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Tridesetpetogodišnji napadač je početkom godine najpre potpisao za Atletiko Uri, gde se zadržao od januara do septembra, nakon čega je usledila kratka, nepunu mesec dana duga epizoda u Tivoliju.

Kako prenosi portal „Tutokampo“, Mudrinski je sada stavio paraf na ugovor sa ekipom Koginas. Reč je o amaterskom klubu sa Sardinije koji se takmiči u šestom rangu italijanskog fudbala, gde nakon devet odigranih kola drži visoko treće mesto.

Ukoliko sezonu okonča među četiri najbolje ekipe, Koginas će obezbediti priliku da se kroz doigravanje bori za promociju u viši rang.

1/7 Vidi galeriju Ognjen Mudrinski - srpski fudbaler Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Instagram

Nekadašnji mladi reprezentativac Srbije fudbalski je stasao u Vojvodini, odakle je kaljenje prolazio na pozajmicama u Hajduku iz Kule i Novom Sadu. Preko Jagodine je stigao do dresa Crvene zvezde, a posle zapažene sezone na „Marakani“ ostvario je transfer u nemački Grojter Firt.