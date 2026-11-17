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Srbija je dotakla fudbalsko dno, kada je u pitanju nacionalni tim.

Niko nikada nije toliko unizio srpsku fudbalsku reprezentaciju kao selektor Veljko Paunović u ovogodišnjem ciklusu Lige nacija A divizije.

Veljko Paunović na utakmici Srbije i Grčke u Volosu, u okviru Lige nacija Foto: ׏Ӡ͉ʏӠ VICHOS NIKOS/INTIME NEWS

Crni Veljko



Uradio je Veljko Paunović ono po čemu će ući u istoriju, izgubio je svih šest utakmica, a nije dobio ništa. A, mogao je mnogo toga. Umesto da napravi rez u reprezentaciji, osloni se na mlade snage i počne da pravi novi tim, on se odlučio na potpuno suprotno.

Pitanje je samo, da li će Dušan Tadić, Aleksandar Mitrović, Sergej Milinković-Savić, Nemanja Maksimović i ostali igrači 30 plus godina, biti bolji igrači u junu 2027. kada počnu kvalifikacije za EURO 2028. Odgovor se sam nameće, neće. Ali, to je već prilična budućnost, ko zna šta će tada biti u FSS, ko će biti na njegovom čelu i kakvi će biti pogledi na fudbalsku reprezentaciju.

Aleksandar Mitrović na utakmici protiv Grčke u Ligi nacija Foto: ׏Ӡ͉ʏӠ VICHOS NIKOS/INTIME NEWS

Dekadentan fudbal

Treba se vratiti onome šta je Veljko Paunović pokazao protiv Grčke. Muka je bilo gledati utakmicu u Volosu, ali svi Srbi kojima je nacionalni tim na srcu trudili su se da pokušaju da shvate šta to selektor hoće? Kakav mu je plan? Ima li viziju? Šta on to želi da dobije u ovom meču?

A, onda kada je sat vremena pre početka utakmice stigao tim startnih 11 Orlova, usledila je neverica. Kosntatovali smo od septembra i stalno ponavljali u analizama Kurira da Srbija igra dekadentan, defanzivan prevaziđen, zastareo i spor fudbal.

Sve je to pravdao Paunović nekakvom selekcijom, koju sprska javnost nije mogla da vidi, ali jeste da oceni i nazove je ubilačkim poduhvatom. Posle ove Lige nacija stvorila se takva negativa i apatija u javnosti, da je FSS i reprezentaciji potreban ozbiljan reset.

1/9 Vidi galeriju Grčka - Srbija, Liga nacija 16.11.2026 Foto: ́яЏՋϓ KŎMđϓ/INTIME NEWS, ׏Ӡ͉ʏӠ VICHOS NIKOS/INTIME NEWS

Promašaj od starta

Otvoreno pitamo Veljka Paunovića, šta je mislio sa startnom postavom protiv Grčke? Sa dvojicom napadača koji su nespojivi (Luka Jović i Aleksandar Mitrović), te sa petoricom igrača u zadnjoj liniji, sa defanzivnim veznim igračima (Sergej Milinković-Savić, Saša Lukić i Nemanja Maksimović) od kojih nijedan nije kreativan i koji ne može da pošalje loptu napred.

Sam Mitrović je posle utakmice rekao da je plan selektora bio da igraju na kontre?! Kako, kad nije imao nijedno krilo u timu, a Mitrović i Jović nisu poznati kao brzi fudbaleri. Kako napisa jedan kolega, u napadu smo imali čoveka koji ima maksimalnu brzinu od 14 km/h.

Fudbalska reprezentacija Srbije pred utakmicu sa Grčkom u Ligi nacija Foto: Intime p.a./INTIME NEWS

Jedna velika nula

A, Grci? Skromna, ali motivisana i napaljena ekipa, sa jasnom vizijom i planom selektora Ivana Jovanovića. Tačno su znali šta hoće i žele. Nisu nam izlazili sa polovine, davili su nas i kuvali kao žabu, na kraju uspeli da uvaljaju gol, iako su pre toga imali nekoliko izglednih prilika. Osvojila je Grčka 11 bodova, koliko i Nemačka i Holandija u grupi. A, Srbija? Jednu veliku nulu. Veljku Paunoviću na čast i ljudima iz Saveza koji su ga doveli, a koji poslednjih meseci ćute i ne izlaze iz zone komfora.

Šta dalje? Čeka nas taj baraž za opstanak u A diviziji. Međutim, crno nam se piše u martu ako ovako ostane. Ako Veljko Paunović i tada bude kadrirao i igrao se posla selektora. Videli smo ga u poslednjih godinu dana na delu. Svako ko se iole razume u fudbal kazaće da smo bacili celu godinu, da nismo nismo dobili od njegovih neuspelih eksperimenata.

Lazar Samardžić nije igrao za Srbiju protiv Grčke u Ligi nacija Foto: ́яЏՋϓ KŎMđϓ/INTIME NEWS

Nismo toliko grdni, samo...

A, mogli smo. Setite se samo kako je Srbija igrala protiv Holandije u Ajndhovenu. A, zašto? Zato što smo u veznom redu imali tri pismena fudbalera (Aleksandar Stanković, Saša Lukić i Lazar Samardžić), gde je svako od njih znao šta da radi, gde smo u napadu imali Mihajla Cvetkovića, u odbrani Stefana Gudelja... Mladost u punom sjaju. Nikada posle toga taj tim više Paunović nije izveo na teren. Stalno neke promene, stalno neki eksperimenti... Dobro, imao je Paunović objektivnih problema, treba to reći, povrede igrača poput Strahinje Pavlovića, Nikole Milenkovića, Alekse Terzića, Adema Avdića...

U martu Srbija će imati dvomeč za opstanak u Diviziji A lige nacija. Ma, koliko se neki trudili da nam objasne da nam tu nije mesto, itekako jeste, jer smo videli gde smo i šta smo, nismo se zavaravali kao ranije. A, kad dođe jun i ako ne bude bilo promena, da nam je dragi Bog u pomoći.