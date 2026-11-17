Slušaj vest

Nekada je osvajao najveće trofeje u svetskom fudbalu, igrao za Barselonu i brazilsku reprezentaciju, a danas se predstavlja kao sledbenik Isusa Hrista i deli verske poruke.

Dani Alveš potpuno je promenio život nakon boravka iza rešetaka, gde je, kako tvrdi, pronašao veru i novi smisao postojanja. Ipak, njegova ispovest izazvala je burnu reakciju supruge, manekenke Žoane Sanz, koja mu je javno uputila oštre reči!

1/11 Vidi galeriju Dani Alveš Foto: Europa Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, David Zorrakino / Zuma Press / Profimedia, Europa Press/D.Zorrakino. Pool / Zuma Press / Profimedia

Nekadašnji brazilski reprezentativac uhapšen je u januaru 2023. godine zbog optužbi za seksualni napad na mladu ženu, koji se navodno dogodio u decembru 2022. u noćnom klubu „Suton“ u Barseloni. Nakon 14 meseci provedenih u zatvoru, u martu 2024. pušten je na slobodu uz kauciju od milion evra.

U martu 2024. godine prvostepeno je osuđen, ali je 28. marta 2025. Viši sud pravde Katalonije poništio tu presudu i oslobodio ga optužbi. Sud je zaključio da postoje nedoslednosti u obrazloženju prvobitne presude i da dokazi nisu bili dovoljni za osuđujuću odluku.

Od fudbalskih trofeja do propovedi

Dok je prolazio kroz jedan od najtežih perioda u životu, Alveš se, prema sopstvenim rečima, okrenuo veri. Danas se predstavlja kao "učenik Isusa Hrista" i učestvuje u aktivnostima evanđeoske crkve „Elim“ u Đironi.

Nekadašnji fudbaler sve češće govori pred vernicima, deli svoje životno iskustvo i objavljuje snimke verskih obraćanja na društvenim mrežama.

Posebnu pažnju privukla je njegova najnovija ispovest, u kojoj je govorio o promeni koja mu se dogodila tokom boravka u zatvoru.

"Živeo sam 40 godina u zatočeništvu, ali sam upravo u zatvoru istinski pronašao slobodu. Proveo sam 40 godina okovan grehom, svojim greškama, odlukama i životom koji je spolja možda izgledao slobodno, ali je iznutra bio sputan lancima. Upravo sam u zatvoru upoznao Isusa", poručio je Alveš.

Nekadašnji as Barselone potom je objasnio da, kako tvrdi, prava sloboda nema veze sa mestom na kojem se čovek nalazi, već sa onim što nosi u srcu.

"Tamo sam shvatio da mogu biti iza rešetaka, a ipak iskusiti slobodu kakvu nikada ranije nisam poznavao. Isus je raskinuo lance koji su bili nevidljivi drugima. Danas mogu iskreno da kažem: nisam slobodan zato što sam izašao iz zatvora, već zato što me Isus oslobodio greha. Prava sloboda ne zavisi od toga gde se nalaze tvoja stopala, već od toga ko upravlja tvojim srcem", naveo je Brazilac.

Žestok odgovor supruge

Međutim, njegove reči nisu naišle samo na podršku. Na Alvešovu objavu reagovala je njegova supruga, manekenka Žoana Sanz, sa kojom je u postupku razvoda.

Ona nije krila bes zbog načina na koji je bivši fudbaler predstavio svoj život i ljude koji su mu, kako tvrdi, pomagali dok je bio iza rešetaka.

"Kakva drskost s tvoje strane da javno govoriš kako ti je jedino Isus ostao... Posećivala sam te uprkos tome što se ceo svet sručio na mene i što sam morala da se nosim sa medijskom pažnjom i naslovima koji uopšte nisu trebalo da se odnose na mene. Trošila sam sopstveni novac da bih plaćala tvoje račune i dugove", poručila je Žoana.

1/14 Vidi galeriju Žoana Sanz Foto: Printskrin/Instagram

Njena reakcija izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama, posebno zbog činjenice da je usledila nakon Alvešove emotivne ispovesti o veri i životnom preobražaju.