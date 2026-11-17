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Ono što je Kurir najavio 28. oktobra dobilo je potvrdu 17. novembra - Rade Krunić produžio je ugovor sa FK Crvena zvezda.

Iskusni vezni fudbaler Rade Krunić obavezao se na novu vernost Crvenoj zvezdi i prema novom ugovoru ostaće na Marakani do juna 2028. godine, uz mogućnost produžetka saradnje na još jednu sezonu.

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Rade Krunić ostaje u Crvenoj zvezdi do 2028. godine Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Rade Krunić istakao je zadovoljstvo nakon potpisivanja novog ugovora.

- Nije bila teška odluka. Čim mi je ponuđeno da produžim ugovor, brzo smo se dogovorili. Ovo je klub mojih snova, nisam se dvoumio nijedne sekunde i jedva sam čekao da mi se pruži prilika. Naravno, sačekali smo dok prođu evropske i prvenstvene utakmice, dočekali pravi trenutak sada na reprezentativnoj pauzi da produžimo saradnju i presrećan sam – rekao je Krunić.

Govorio je Krunić i o ciljevima u nastavku sezone.

- Ostvario sam neke ciljeve, ali to nije ni približno onome čemu se nadam i težim. Mislim da možemo još dosta da napredujemo kao ekipa i kao tim. Nadam se da nas čeka nešto divno i specijalno u ovoj sezoni, ali i u narednoj.

Imao je poruku Rade Krunić i za navijače Crvene zvezde.

- Pre svega bih im se zahvalio na ljubavi koju pružaju meni, mojim saigračima i ovom klubu. Naravno, poručio bih im da nastave da nas podržavaju kao što su to činili i do sada, hvala im na svemu – zaključio je Krunić.

1/10 Vidi galeriju Rade Krunić Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Rade Krunić je rođen 7. oktobra 1993. godine u Foči. Upravo je u lokalnoj Sutjesci započeo seniorsku karijeru, da bi pažnju fudbalske javnosti skrenuo igrajući za Donji Srem i Borac iz Čačka. Nakon toga je usledio transfer u Empoli, a zatim i prelazak u Milan, za koji je godinama nastupao kao jedan od najvažnijih igrača u timu i gde se etablirao kao "pluća" i "motor" tima.

Od dolaska u Crvenu zvezdu Rade Krunić je odigrao 107 utakmica i postigao deset golova. Iskusni vezni fudbaler je izabran i za najboljeg fudbalera Crvene zvezde u 2025. godini, kao i za najboljeg sportistu SD Crvena zvezda.