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Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez ne strepi od mogućnosti da se njegovi izabranici u baražu za plasman u elitnu diviziju Lige nacija sastanu sa Srbijom ili Hrvatskom. Naprotiv, veruje da "Zmajevi" mogu ravnopravno da se nose sa oba regionalna rivala, a njegova izjava već privlači veliku pažnju.

Barbarez je u razgovoru za portal "Vijesti.ba" govorio o potencijalnim protivnicima u predstojećem baražu, a kada je dobio pitanje o mogućem okršaju sa Srbijom ili Hrvatskom, nije imao dilemu.

"Nemam nikakav problem s tim", poručio je selektor Bosne i Hercegovine.

A onda je usledilo još zanimljivije objašnjenje.

"Možda postoje tri, četiri ili pet reprezentacija s kojima ne bih voleo da igramo, ali oni nisu na tom nivou. U ovom momentu nemamo problem da igramo takve utakmice. Govorim, naravno, sa sportskog aspekta", rekao je Barbarez, misleći na Srbiju i Hrvatsku.

1/6 Vidi galeriju Sergej Barbarez Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Veruje da BiH može ravnopravno sa komšijama

Novinar ga je potom direktno upitao da li zaista smatra da reprezentacija Bosne i Hercegovine ima dovoljno kvaliteta da se ravnopravno suprotstavi pomenutim selekcijama.

Odgovor je bio kratak, ali veoma samouveren.

"Sigurno. Sigurno", naglasio je Barbarez.

Njegove reči jasno pokazuju da u taboru BiH ne žele da unapred priznaju bilo kome ulogu favorita, čak ni kada su u pitanju komšijske reprezentacije sa velikim međunarodnim iskustvom.

Srbija i Hrvatska među mogućim rivalima

Bosna i Hercegovina je već obezbedila drugo mesto u grupi B4 Lige nacija i plasman u baraž za ulazak u elitnu A diviziju. Žreb je zakazan za petak, 20. novembar, u Nionu, a potencijalni protivnici Barbarezovog tima su Srbija, Hrvatska, Norveška i Vels.

Prvi mečevi baraža trebalo bi da budu odigrani u martu naredne godine, a eventualni duel sa Srbijom ili Hrvatskom imao bi posebnu težinu zbog regionalnog rivalstva.

Zanimljivo je da je Barbarez u ranijem razgovoru za "Vijesti.ba" govorio i o promenama u reprezentaciji, novim liderima i mladim fudbalerima, ističući značaj mentaliteta koji je, prema njegovim rečima, postao jedna od jačih strana ekipe.

Sada je jasno stavio do znanja i da se ne plaši mogućeg susreta sa Srbijom ili Hrvatskom. Ostaje da se vidi šta će doneti žreb i da li će dobiti priliku da svoje samouverene reči potvrdi na terenu.