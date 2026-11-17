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Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je novi poraz od Grčke rezultatom 1:0, a posle utakmice usledile su oštre kritike na račun izdanja „orlova“.

Među onima koji nisu štedeli reči bio je ni Rade Bogdanović, poznat po britkim i direktnim analizama. Nekadašnji fudbaler posebno je kritikovao odnos i kvalitet pojedinih reprezentativaca, ističući da je teško ostati pribran kada se vidi kako izgledaju igrači koji zarađuju velike novce.

- Nekada je stvarno teško analizirati i biti priseban kada vidite na šta vam liče igrači koji su toliko plaćeni. Nema mi to nikakvog smisla. Ne mogu da kažem da oni nemaju srce, ali imate volovsko i mišije, zavisi koje srce. Činjenica je da mnogi ne pripadaju internacionalnom fudbalu, a nose grb i dres reprezentacije Srbije – poručio je Bogdanović za RTS.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija Radeta Bogdanovića Foto: Privatna arhiva

Usledio je nastavak u srpskom fudbalu.

- Ljudi moraju da znaju da je ovo posledica velikog nerada u poslednjih deset godina. Otuđio se fudbal od naroda, otišli jedni na levu, jedni na desnu stranu. Nema entuzijazma, zato nema ni preterane ljubavi. To je normalno kada predsednik vodi magarca po primorju i da se deca slikaju sa njim. Danas još to živi u Savezu – rekao je Bogdanović.