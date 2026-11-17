Navijač osuđen za rasističko vređanje Mbapea tokom utakmice u Ovijedu. Klub je saopštio kaznu i uslove koje mora da poštuje.
Fudbal
ZLOČIN IZ MRŽNEJ! OSUĐEN NAVIJAČ KOJI JE VREĐAO MBAPEA! Klub se oglasio - evo kakva kazna čeka ovog huligana!
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Jedan navijač je osuđen zbog rasističkog vređanja fudbalera Real Madrida Kilijana Mbapea tokom utakmice španske lige prošle godine u Ovijedu, saopštio je danas taj klub.
Iz kluba su naveli da je navijač osuđen za zločin iz mržnje i da mu je izrečena uslovna kazna zatvora u trajanju od 11 meseci zbog uvreda upućenih Mbapeu na utakmici protiv Ovijeda na stadionu "Karlos Tartijere" u avgustu 2025. godine.
Povreda Mbapea na meču protiv Turske Foto: Fatih Erdogdu / Zuma Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia
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Navijaču, čije ime nije navedeno u saopštenju kluba, takođe je izrečena i novčana kazna.
Kazna zatvora je uslovna, uz obavezu da osuđeni ne sme da posećuje fudbalske stadione u naredne dve godine.
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