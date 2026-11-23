DA LI JE OVO NAJVEĆI DOKAZ U KOLIKO VELIKOM PROBLEMU JE SRPSKI FUDBAL? Pažljivo ovo pogledajte...
- Srbija je u poslednjih šest utakmica primila 12 golova i nijednom nije sačuvala mrežu, što potvrđuje velike probleme u defanzivi.
- Rivali su ukupno šutirali 132 puta ka golu Srbije, a čak 40 udaraca išlo je u okvir gola.
- Brojke pokazuju da protivnici previše lako dolaze do prilika, pa Paunovića čeka mnogo posla u poslednjoj liniji.
Fudbalska reprezentacija Srbije ima ozbiljan problem sa igrom i statistika sa poslednjih šest utakmica najbolje pokazuje koliko smo tanki pre svega u defanzivi.
Ekipa koju predvodi Veljko Paunović nije uspela nijednom da sačuva svoju mrežu. Protivnički fudbaleri čak 12 puta su tresli mrežu Srbije, ali sam broj primljenih golova možda i ne oslikava u potpunosti razmere problema.
Mnogo više zabrinjava podatak o broju prilika koje su rivali stvarali. Nemačka, Holandija i Grčka ukupno su čak 132 puta uputile udarac ka golu Srbije, od čega je 40 šuteva išlo u okvir gola!
Takve brojke jasno ukazuju na to da protivnici previše lako dolaze do prilika za pogodak i da odbrana Srbije (samim tim i ceo tim) ne uspeva da pronađe način da zaustavi njihove napade.
Dvanaest primljenih golova na šest utakmica, uz čak 40 protivničkih udaraca u okvir gola, predstavljaju ozbiljno upozorenje za Paunovića. Pred stručnim štabom je mnogo posla ukoliko Srbija želi da deluje kao ozbiljna evropska reprezentacija.