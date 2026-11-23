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Fudbalska reprezentacija Srbije ima ozbiljan problem sa igrom i statistika sa poslednjih šest utakmica najbolje pokazuje koliko smo tanki pre svega u defanzivi.

Ekipa koju predvodi Veljko Paunović nije uspela nijednom da sačuva svoju mrežu. Protivnički fudbaleri čak 12 puta su tresli mrežu Srbije, ali sam broj primljenih golova možda i ne oslikava u potpunosti razmere problema.

Mnogo više zabrinjava podatak o broju prilika koje su rivali stvarali. Nemačka, Holandija i Grčka ukupno su čak 132 puta uputile udarac ka golu Srbije, od čega je 40 šuteva išlo u okvir gola!

1/9 Vidi galeriju Grčka - Srbija, Liga nacija 16.11.2026 Foto: ́яЏՋϓ KŎMđϓ/INTIME NEWS, ׏Ӡ͉ʏӠ VICHOS NIKOS/INTIME NEWS

Takve brojke jasno ukazuju na to da protivnici previše lako dolaze do prilika za pogodak i da odbrana Srbije (samim tim i ceo tim) ne uspeva da pronađe način da zaustavi njihove napade.

Dvanaest primljenih golova na šest utakmica, uz čak 40 protivničkih udaraca u okvir gola, predstavljaju ozbiljno upozorenje za Paunovića. Pred stručnim štabom je mnogo posla ukoliko Srbija želi da deluje kao ozbiljna evropska reprezentacija.