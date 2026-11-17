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Grupnu fazu Lige nacija reprezentacija Srbije okončala je sa maksimalnih šest poraza, ali će i pored rezultatskog debakla od UEFA inkasirati 2.250.000 evra.

Završni udarac „orlovi“ su pretrpeli u Volosu, gde je Grčka bila bolja minimalnim rezultatom 1:0, a pre toga su bodove protiv našeg tima redom osvajali isti protivnik (2:1), zatim Holandija u oba navrata (2:1 i 2:1), kao i Nemačka (2:0 i 3:1).

Ipak, zahvaljujući boljoj gol-razlici u odnosu na Tursku i Češku, srpski nacionalni tim je uspeo da izbegne direktnu selidbu u B diviziju, pa će šansu da sačuva status u elitnom društvu imati kroz predstojeći baraž.

1/9 Vidi galeriju Grčka - Srbija, Liga nacija 16.11.2026 Foto: ́яЏՋϓ KŎMđϓ/INTIME NEWS, ׏Ӡ͉ʏӠ VICHOS NIKOS/INTIME NEWS

Pojedinačni rezultati u grupnoj fazi ne donose nikakve dodatne finansijske bonuse od UEFA, već svakom nacionalnom timu u A diviziji automatski sleduje po 2.250.000 evra, dok osvajači prvog mesta u grupama na taj iznos dodaju još toliko novca.

Ekipama koje zaustavi četvrtfinale i ostanu bez plasmana na završni turnir pripada još po milion evra, dok se na samom Fajnal-foru premije kreću od 2.500.000 evra za četvrtoplasiranu selekciju, pa sve do 6.000.000 evra koliko odnosi šampion.

Kada je reč o nižim rangovima takmičenja, zagarantovane sume u B, C i D diviziji iznose 1.500.000, 1.200.000 i 750.000 evra, pri čemu se svim pobednicima grupa u svakoj od ovih divizija osnovna zarada duplira.