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Poketino je, kako prenosi Bi-Bi-Si (BBC) rekao novinarima da bi njegov savet Gvardioli bio da prihvati tu ulogu, "jer je savršen trenutak za dolazak u savez".

"Sve je na pravom putu, u pravom smeru. Naravno, neka prihvati. Naći će tako zaista dobre igrače, dobre ljude, ti igrači mogu da se uklope u njegov stil igre", rekao je Poketino.

1/4 Vidi galeriju Trener Mančester sitija - Pep Gvardiola Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Dennis Agyeman / AFP / Profimedia, Alan Martin/Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poketino napušta mesto selektora SAD i od 18. novembra i zvanično će preuzeti ulogu trenera Junajteda sa kojim je potpisao ugovor do juna 2029. godine. On će svoju poslednju utakmicu na klupi SAD voditi danas, kada se ta selekcija sastaje sa Haitijem u revanš meču četvrtfinala Konkakaf Lige nacija u Sinsinatiju.

Gvardiola je trenutno na jednogodišnjoj pauzi, nakon što je u maju napustio klupu Mančester sitija. Pojedini mediji navode da bi Gvardiola mogao da bude kandidat za Poketinovog naslednika, iako još nije bilo zvaničnog kontakta između Španca i Fudbalskog saveza SAD.