DRINČIĆ PRED KUP: "Čeka nas teška utakmica, ali se nadam pobedi!"
Trener fudbalera Radničkog iz Niša Nikola Drinčić rekao je danas da njegov tim poštuje Dubočicu, ali da isto tako želi da pobedi i obezbedi plasman u narednu rundu Kupa Srbije.
"Tokom ove pauze dobro smo radili, jer znamo da je ispred nas naporan i težak period. Dubočica je klub koji se izdigao, ima sjajnog sportskog direktora koji je napravio odličan tim, doveo dobre trenere i to njihovi rezultati, to jest bodovi na tabeli pokazuju", rekao je Drinčić, prenosi klub.
"Ovo je Kup takmičenje i zato je teško da se bilo šta prognozira. Očekuje nas veoma teška utakmica, ipak nadam se da ćemo proći dalje", dodao je on.
Fudbaleri Radničkog iz Niša sutra gostuju Dubočici u Leskovcu, u utakmici šesnaestine finala Kupa Srbije.
"Povređeni su Frenk Kanute i Ibrahim Mustafa, koji je verovatno završio sezonu. Imamo dva igrača koja su sa reprezentacijom i koja neće stići, to su Luka Izderić i Đorđe Petrović. Ostao nam je tu Isah Abas, koji već duži vremenski period nažalost ima porodične probleme. Nadamo se da će to rešiti u što skorijem vremenskom periodu. Ostali igrači su na raspolaganju", rekao je Drinčić.