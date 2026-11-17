Slušaj vest

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Nikola Drinčić rekao je danas da njegov tim poštuje Dubočicu, ali da isto tako želi da pobedi i obezbedi plasman u narednu rundu Kupa Srbije.

"Tokom ove pauze dobro smo radili, jer znamo da je ispred nas naporan i težak period. Dubočica je klub koji se izdigao, ima sjajnog sportskog direktora koji je napravio odličan tim, doveo dobre trenere i to njihovi rezultati, to jest bodovi na tabeli pokazuju", rekao je Drinčić, prenosi klub.

1/6 Vidi galeriju Nikola Drinčić Foto: Starsport

"Ovo je Kup takmičenje i zato je teško da se bilo šta prognozira. Očekuje nas veoma teška utakmica, ipak nadam se da ćemo proći dalje", dodao je on.

Fudbaleri Radničkog iz Niša sutra gostuju Dubočici u Leskovcu, u utakmici šesnaestine finala Kupa Srbije.