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Ostoja Mijailović će definitivno zakoračiti u srpski fudbal, a da li je u pitanju zaokret ka najpopularnijem sportu, da li će paralelno ostati na čelu KK Partizan ili će samo proširiti svoj sportski angažman, to su pitanja na koja će vreme dati odgovor, ali jedna stvar je već sada sasvim izvesna. aktuelni prvi čovek crno-belih preuzima Čukarički.

U sportskoj javnosti se već nedeljama šuška da je dogovor praktično zaključen i da vlasnik i(li) suvlasnik čak 25 kompanija objedinjenih u sistem „OMR Group“ stiže na Banovo brdo, a zvanična potvrda ovih spekulacija stigla je direktno od sportskog direktora „brđana“ Vladimira Matijaševića.

Tokom gostovanja u podkastu „2x45“, Matijašević je jasno stavio do znanja da se čitav proces kupovine i preuzimanja kluba nalazi u samoj završnici.

„Došlo je do toga da je blizu. Ako već hoćete odgovor u ’glavu’, dobićete ga u ’glavu’. Ako sve bude u redu, Ostoja Mijailović će u decembru preuzeti FK Čukarički od Dragana Obradovića. To sad sve advokati rade“, napomenuo je dugogodišnji sportski radnik u emisiji koja će tokom večernjih časova biti emitovana na Jutjub kanalu Mozzart TV.

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Rekao je Matijašević da je „Dragan Obradović je 100 odsto vlasnik Čukaričkog i sve priče o suvlasništvu su lažne“.

„U razgovoru koji smo vodili pre tri dana Ostoja je tražio da ostanu svi ljudi, da možda i ja budem u nekom budućem procentu, ako budem hteo da ostanem. Prvo bi trebalo da završe Ostoja i Obradović, ali gro stvari je završeno. Sve je provereno. Papiri su čisti. Tako da očekujem, ako sve bude u redu, početkom decembra ili sredinom narednog meseca, da Mijailović uđe u klub.“

Na pitanje šta Čukarički konkretno dobija dolaskom Ostoje Mijailovića, usledio je sledeći odgovor:

„Isto što i s Draganom Obradovićem. Sigurnost. Ostoja je dugo u sportu. Podigao je KK Partizan. Možemo mi da pričamo ovako ili onako, nećemo pričati o legendama crno-belih i šta je bilo tamo, niti me to interesuje. Partizan igra Evroligu, ima veliki broj gledalaca u Areni, a koliko čitam, finansijski dobro stoji. Stvarno ne znam šta će biti sa KK Partizan, niti sam pričao o tome s njim, niti me interesuje.“

1/5 Vidi galeriju Čukarički - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kako je sve počelo?

„Nije se Ostoja javio, najpre sam pričao o tome s njegovim sinom. Bio je na jednoj utakmici i onda smo krenuli u priču oko sponzorstva. Hajde da vidimo možemo li i tako je krenulo, neformalno. I onda je s Galetom krenula priča, advokati su preuzeli svoje i stiglo se do toga da je 90 odsto sve u redu. Nadam se da će biti i preostalih deset procenata, jer Galeta više fudbal u Srbiji ne interesuje, zbog svega što je doživeo. Imao je pozive, jer politički nije aktivan. A Dragan Obradović šest godina nije kročio na teren. Još otkako se desilo ono protiv niškog Radničkog, kad je meč prekinut, kad je sudija dao crveni, bio je penal, preokret od 1:0 do 1:2, kad je Niš bio drugi, treći. Posle toga odmah nije dolazio. On nema veze s politikom. Mislim da šest godina nije došao na utakmicu. Dolazi u kancelariju, bio je i danas. Reč je o gospodinu koji je kupio Čukarički, ulagao i sve što je uloženo vraćeno je njegovoj firmi. I mi funkcionišemo kako funkcionišemo.“