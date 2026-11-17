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Portugalci su se obrukali u meču protiv Danske i to na domaćem terenu u Bragi.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo protiv Velsa Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

"Svesni smo šta nam se dogodilo na meču sa Danskom. Gledali smo i analizirali utakmicu, uočili smo greške koje sada želimo da ispravimo i ne dozvolimo da nam se ponove. Znamo da je to bila netipična utakmica, retko se dešava tako nešto kada igrate za tim kao što je Portugalija. Zato želimo da odgovorimo na najbolji mogući način", poručio je Ruben Neves.

Portugalski fudbaler smatra da je optimista kada je u pitanju novi lider tima koji će zameniti Ronalda.

"Prirodno je da se traži vođa. Na svu sreću, mi imamo mnogo lidera. Imamo mnogo iskusnih igrača koji se trude da pomognu mlađima. Atmosfera je fantastična i mnogo igrača može da preuzme tu ulogu. Vels ima odličan tim. Imali smo dosta problema u prvoj utakmici, ali spremni smo na sve", zaključio je reprezentativac Portugalije.