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Holandski stručnjak nije uspeo da opravda očekivanja, a katastrofalni rezultati u Ligi nacija presudili su njegovoj sudbini. Umesto željenog napretka, Kazahstan je takmičenje završio na poslednjem mestu grupe C divizije, bez ijedne pobede.

Kraj saradnje potvrdio je generalni sekretar Fudbalskog saveza Kazahstana Skot Man, koji je poručio da nijedna strana ne želi produžetak ugovora.

- Ugovor ističe krajem ove nedelje. Ni mi ni on nemamo nameru da produžimo sporazum. Tražićemo novog dugoročnog selektora, nekoga ko može da predvodi tim na Evropskom prvenstvu - izjavio je Man.

Učinak Van't Šipa bio je daleko od zadovoljavajućeg. Kazahstan je u šest utakmica upisao tri remija i tri poraza, što je bilo dovoljno da završi na dnu grupe u konkurenciji Slovačke, Moldavije i Farskih Ostrva.

Holanđanin je tako neslavno završio kratku epizodu na klupi nacionalnog tima, a čelnici saveza sada kreću u potragu za novim rešenjem.

Pre dolaska u Kazahstan, Van't Šip je predvodio reprezentacije Grčke i Jermenije, dok je najveću pažnju privukao tokom boravka u Ajaksu, gde je od jeseni 2023. do proleća 2024. godine bio prelazno rešenje na mestu šefa stručnog štaba.