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Crvena zvezda već pravi planove za zimski prelazni rok, a jedno od imena koje se nalazi na radaru crveno-belih jeste napadač OFK Beograda Jakuba Silue (24).

Prema pisanju "Sportkluba", fudbaler iz Obale Slonovače privukao je pažnju odličnim partijama u Superligi Srbije, u kojoj je ove sezone postigao sedam golova.

1/7 Vidi galeriju Jakuba Silue Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kao najrealnija opcija za njegov dolazak na Marakanu pominje se pozajmica sa pravom otkupa ugovora, ali će konačnu odluku doneti stručni štab i uprava kluba.

Zvezda želi da pojača konkurenciju u napadu, posebno zbog mogućeg odlaska Marka Arnautovića tokom zime, ali i problema sa povredama koje ima Dijeng.

Ukoliko transfer bude realizovan, to ne bi bio prvi put da crveno-beli pojačanje pronalaze na Karaburmi. Sličnim putem prošle zime stigao je Džej Enem, koji je kasnije karijeru nastavio u Bolonji.

Silue bi tako mogao da dobije priliku za veliki iskorak u karijeri, dok bi Zvezda dobila napadača koji je već pokazao da može da pravi razliku u domaćem prvenstvu.

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