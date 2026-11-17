Runi je u razgovoru sa Gabi Logan u podkastu "Life at the Midpoint" govorio o problemima sa kojima se suočavao van fudbalskog terena, posebno u periodu kada je njegov najstariji sin Kai bio beba.

Nekadašnji napadač priznao je da je u tom periodu često posezao za alkoholom i da se povlačio od ljudi.

"Kada sam pio, umeo sam da se zatvorim u kuću na dva dana i samo pijem. A to se dešavalo u periodu kada sam, fudbalski gledano, bio na vrhuncu karijere", rekao je Runi, a preneo Bi Bi Si (BBC).

On je objasnio da se teško nosio sa svim što mu se događalo, ali da je nakon razgovora sa suprugom Kolin i majkom shvatio da mu je potrebna pomoć.

"Došao sam do tačke u kojoj sam razmišljao o samoubistvu. Nisam želeo nikoga oko sebe, nisam želeo da viđam ljude na ulici niti da ulazim u prodavnice. Na fudbalskom terenu sam se uvek osećao sigurno, ali mi je sve ostalo predstavljalo veliki problem", ispričao je bivši engleski reprezentativac.

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Runi je istakao da mu je dugo bilo teško da prizna kroz šta prolazi, jer je smatrao da bi time pokazao slabost.

"Razgovarao sam sa terapeutom kako bih pokušao da shvatim šta mi se događa. Kada pogledam unazad, bio sam na vrhuncu karijere, dobio sam sina i tek što sam se oženio. To je trebalo da bude najsrećniji period mog života, ali nije bio. Zapravo, bio je jedan od najtežih", dodao je Runi.

Posebno je naglasio koliko mu je supruga Kolin pomogla da prevaziđe taj period.

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"Mnogo mi je pomogla. Mogla je da ode od mene, toliko je loše bilo, ali je ostala uz mene i pomogla mi da prođem kroz sve to", zaključio je Runi.

Runi je u dresu Mančester junajteda postigao 253 gola na 559 utakmica i osvojio pet titula Premijer lige, Ligu šampiona, Ligu Evrope, FA kup i tri Liga kupa. Za reprezentaciju Engleske odigrao je 120 utakmica i postigao 53 gola.

(Beta)