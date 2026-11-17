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Golove za Srbiju postigli su Jovan Ostojić u 30. i Dimitrije Šarić u 45+1. minutu.

Strelci za Crnu Goru bili su Vukota Knežević u 7, Veljko Mijović u 10. i Matija Jovanović u 29. minutu.

U drugom meču trećeg kola grupe B1 druge runde kvalifikacija za EP 2027, selekcija Azerbejdžana je savladala Farska ostrva sa 2:0.

Prvo mesto na tabeli zauzela je Crna Gora sa devet bodova. Crna Gora će igrati u elitnoj rundi kvalifikacija za EP 2027. Srbija je druga na tabeli sa šest, Azerbejdžan je treći sa tri, dok su Farska ostrva poslednja bez bodova.

EP 2027. biće održano u Češkoj.

(Tanjug)