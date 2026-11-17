Novi skandal potresa srpski fudbal, a ovoga puta u centru pažnje našao se OFK Majur, član Međuopštinske lige Mačva, koji se žestokim saopštenjem oglasio zbog optužbi za nameštanje utakmica i prodaju bodova.

Na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da ekipa iz Majura učestvuje u neregularnim radnjama, što je izazvalo reakciju kluba. Iz OFK Majura odlučno su odbacili sve optužbe, poručili da neće dozvoliti narušavanje svog ugleda i najavili pravne korake protiv odgovornih.

Posebno su istakli da je protiv osobe koja je javno iznosila tvrdnje o navodnom nameštanju utakmice već sastavljena tužba, koja će biti podneta u narednih nekoliko dana.

Saopštenje OFK Majura prenosimo u celosti:

- Povodom neistinitih i krajnje neosnovanih optužbi koje su se pojavile na društvenim mrežama, a koje se odnose na navodno nameštanje utakmice i prodaju bodova, OFK Majur ima potrebu da se javno oglasi.

Klub u potpunosti odbacuje ovakve navode i najstrože se ograđuje od iznetih tvrdnji. Smatramo nedopustivim da se bez ikakvih dokaza iznose optužbe koje direktno narušavaju čast, ugled i višegodišnji rad našeg kluba, njegovih igrača, stručnog štaba i uprave.

OFK Majur se takmiči u duhu sporta, poštenja i fer-pleja. Rezultati se ostvaruju na terenu, zalaganjem igrača i radom svih ljudi koji predstavljaju ovaj klub. Nećemo dozvoliti da se nečije neosnovane tvrdnje predstavljaju kao činjenice i da se na taj način kalja ime OFK Majura. Uprava OFK MAJURA neće dozvoliti da iko kalja ni ime kluba ni imena pojedinaca.

Ovim putem obaveštavamo javnost da će klub preduzeti sve raspoložive pravne mere protiv autora spornih objava, kao i svih drugih odgovornih lica koja budu iznosila ili širila neistinite tvrdnje kojima se narušavaju čast i ugled kluba. Protiv 'gospodina' koji "zna" da je utakmica nameštena već je sastavljena tužba i ona će biti podneta u narednih nekoliko dana.

Od nadležnih zahtevamo da se ovakvi navodi potkrepe dokazima ili da se za njih snosi odgovornost u skladu sa zakonom. OFK Majur neće ulaziti u medijska prepucavanja, ali će svoj ugled, istoriju i dostojanstvo braniti svim zakonski dozvoljenim sredstvima.

Naše ime nije na prodaju. Naš klub nije predmet nečijih neosnovanih priča. Vidimo se na sudu - navodi se u saopštenju.

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