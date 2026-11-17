Sve je počelo nakon što je Brazil u petak izgubio od Japana 3:2 u prijateljskoj utakmici, kada je Tacuhiro Sakamoto postigao kontroverzan pobedonosni gol u nadoknadi vremena, preneo je danas Bi-Si-Si (BBC).

1/8 Vidi galeriju Selektor Brazila - Karlo Anćeloti Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia, William Volcov/Brazil Photo Pres / imago sportfotodienst / Profimedia

Anćeloti je nakon toga dobio crveni karton zbog prigovora sudiji, prvi u svojoj trenerskoj karijeri na međunarodnom nivou, a isključen je i napadač Rafinja.

Romario, četvrti najbolji strelac u istoriji brazilske reprezentacije, iza Nejmara, Pelea i Ronalda je posle tog poraza na društvenim mrežama izrazio nezadovoljstvo zbog rada nekadašnjeg trenera Real Madrida.

"Anćeloti, dosta je bilo. Spakuj kofere i idi. Niko ne dovodi u pitanje ono što si postigao. Jedan si od najvećih trenera koje je svetski fudbal ikada imao, ali to si dokazao na klupskom nivou", naveo je tada Romario na Instagramu.

Brazil je ovog leta eliminisan u osmini finala Svetskog prvenstva od Norveške i prvi put od 1990. nije uspeo da se plasira u četvrtfinale.

Romario se osvrnuo i na taj neuspeh i rekao da zemlja ne sme da rizikuje da upropasti još jedno Svetsko prvenstvo i da je "sada vreme za reakciju".

Anćeloti je kao trener rekordnih pet puta osvojio Ligu šampiona, a osvajao je i titule prvaka u svih pet najjačih evropskih liga, uz brojne trofeje u domaćim kupovima.

Međutim, na klupi Brazila nema tako dobar učinak, pošto je u 21 utakmici ostvario 12 pobeda, uz četiri remija i pretrpeo je pet poraza.

Čuveni trener rekao je da ekipa mora da napreduje, ali i da je reč o novom projektu.

Brazil je pobedio Singapur 7:0 u prijateljskoj utakmici, a Anćeloti se u najavi tog duela osvrnuo na izjave Romarija.

"U demokratskoj zemlji u kojoj postoji sloboda govora, svako ima pravo da izrazi svoje mišljenje. Nije na meni da procenjujem da li je ono što govori tačno, pogrešno ili jednostavno glupo. Istina je da Romario mnogo priča. Baš mnogo. To je njegovo pravo", rekao je on.

Uprkos kritikama, Ančeloti smatra da Brazil ide u dobrom pravcu.

"Veoma mi se dopada ono što radimo", dodao je 67-godišnji trener.

Međutim, pre nego što je Brazil istrčao na teren na utakmici protiv Singapura, Romario se ponovo oglasio.

Nekadašnji napadač, deveti najbolji strelac u istoriji fudbala sa 784 gola, ponovio je zahtev da Ančeloti dobije otkaz.

"Mnogo pričam zato što, kada je reč o reprezentaciji, moje reči imaju težinu i uticaj. Ne govorim da bih stekao pratioce, niti da bi me ljudi voleli. Govorim ono što mislim. Godinama sam nosio ovaj dres i prilično sam siguran da sam jedan od onih koji su pomogli da 'mali žuti' stekne poštovanje širom sveta", naveo je 60-godišnji Brazilac.

On je istakao da poštuje Ančelotija, ali da italijanski stručnjak nije doneo ništa novo reprezentaciji.

"Ponoviću: podnesi ostavku. Pronaći ćemo drugog trenera koji će raditi bolji posao od tebe. ;I ovo ti govorim u lice, a ne preko poruke. Isto poručujem i predsedniku Fudbalske konfederacije Brazila, koji je odavno trebalo da te otpusti", naveo je Romario.

U utakmici protiv Singapura napadač Real Madrida Vinisijus Žunior, koji se i sam našao na udaru kritika zbog svojih igara ove sezone, postigao je het-trik do 21. minuta utakmice.