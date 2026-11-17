Mlada fudbalska reprezentacija Srbije (U21) poražena je od selekcije Poljske sa 1:0 u prijateljskom meču, koji je odigran u španskom San Pedru del Pinataru.
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Jedini strelac za Poljsku bio je Tomaš Pjenjko u drugom minutu.
Fudbaleri Srbije su meč završili sa igračem manje, pošto je u 61. minutu isključen Vanja Dragojević. Fudbaler Rendžersa je 13. novembra isključen i na utakmici A reprezentacije Srbije protiv Nemačke u Beogradu u Ligi nacija.
Mlada reprezentacija Srbije igra prijateljske utakmice, jer se direktno plasirala na Evropsko prvenstvo koje će organizovati zajedno sa Albanijom, od 16. juna do 3. jula naredne godine.
(Tanjug)
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