Selektor mlade fudbalske reprezentacije (U21) Srbije Zoran Mirković izjavio je večeras da je prijateljski susret sa poljskom selekcijom predstavljao korisnu proveru za njegov tim.

Mladi fudbaleri Srbije poraženi su ranije večeras od Poljske sa 1:0 u prijateljskom duelu, koji je odigran u Španiji.

1/5 Vidi galeriju Zoran Bata Mirković, selektor U21 reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, FOTO: FSS

"Tvrda utakmica protiv ozbiljnog protivnika. Poljaci su bili impresivni u kvalifikacijama, dobili su prvih devet utakmica, a izgubili samo poslednju, od Italije, u meču koji za njih nije imao takmičarski značaj. Dobro su organizovani, izuzetno brzi i sposobni. Nažalost, poklonili smo im gol u uvodnim trenucima utakmice. Jedna nesmotrenost koju su oni znalački kaznili", rekao je Mirković, preneo je zvanični sajt FŠ.

Mirković se osvrnuo i na tok utakmice posle primljenog gola i promenu pristupa nakon isključenja Vanje Dragojevića.

"Posle njihovog vođstva usledila je rovovska borba, bez mnogo šansi. Došao je i crveni karton Dragojevića, pa smo se više orijentisali na defanzivu i polukontre. U svakom slučaju, dobra provera protiv jednog od učesnika završnog turnira Evropskog prvenstva naredne godine", naveo je selektor Srbije.

Utakmicu u Španiji pratio je i nekadašnji selektor reprezentacije Srbije Miroslav Đukić.