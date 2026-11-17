Sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević govorio je o stanju u srpskom fudbalu, a posebno se osvrnuo na pitanje budućeg rukovodstva Fudbalskog saveza Srbije i imena koja bi, prema njegovom mišljenju, mogla da donesu promene.

Gostujući u podkastu "Mozzart 2x45", Matijašević je istakao da bi Nemanja Vidić bio idealno rešenje ukoliko bi nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije bio spreman da preuzme odgovornost.

1/13 Vidi galeriju Vladimir Matijašević Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Fk Čukarički

- Pa ja ne vidim trenutno nikog sem Nemanje Vidića, koji je naše veliko ime. Nemanja Vidić je legenda srpskog fudbala i, ako bi on to želeo, naravno, možda bi ga trebalo podržati. Kao ikonu koja je u Mančesteru i svetskom fudbalu nešto napravila, možda bi mogao da pomogne. Svojim imenom, prezimenom i svim tim - rekao je Matijašević.

Ipak, posebnu pažnju privukle su njegove reči o Miliji Baboviću, za koga smatra da bi bio odličan izbor za čelnog čoveka srpskog fudbala.

Matijašević je naglasio da Babović poseduje iskustvo uspešnog biznismena, ali i kontakte i mogućnost da okupi privrednike koji bi finansijski pomogli razvoj sporta.

- Ja prvi, kad bi me neko pitao ko bi trebalo da bude predsednik, rekao bih Milija Babović. Ne bih imao dilemu. Uspešan biznismen, voli fudbal. On može da organizuje skup privrednika koji će da ulože sredstva - poručio je sportski direktor Čukaričkog.

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