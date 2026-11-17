Izvor Skaja preneo je da bi transfer mogao da bude realizovan u naredna dva do tri dana.

Gejbrijel je registrovan kao član omladinske škole Mančester junajteda do kraja sezone, ali Real Madrid namerava da ga dovede već u januaru.

Real je početkom novembra postigao dogovor sa predstavnicima 16-godišnjeg fudbalera o transferu.

Kako je preneo Skaj, postoji rupa u pravilima Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) koja evropskim klubovima omogućava da mladim igračima ponude profesionalne ugovore ukoliko poseduju evropski pasoš, a Gejbrijel ispunjava taj uslov zahvaljujući poreklu oba roditelja.

"Dragi Mančester junajtede, stigao sam 2020. godine, kao desetogodišnji dečak sa velikim snovima. Ovde sam stasao i kao igrač i kao osoba. Od postizanja golova na Old Trafordu do osvajanja nagrade Džimija Marfija", naveo je Gejbrijel u objavi na Instagramu.

On je dodao da će zauvek pamtiti vreme provedeno na Old Trafordu i zahvalio je svim trenerima, članovima stručnog štaba i saigračima što u verovali u njega i pomogli mu da napreduje.

"Dok započinjem novo poglavlje, Mančester junajted će zauvek ostati deo moje priče. Hvala vam na svemu. Džej Džej", naveo je 16-godišnji napadač.

Gabrijel nije upisao nijedan zvaničan nastup za prvi tim Junajteda, ali je ovog leta dobio priliku da zaigra za seniorsku ekipu na prijateljskoj utakmici protiv Milana.

On je u septembru zatražio da napusti klub i od tada nije trenirao sa ekipom.

Kada je njegov zastupnički tim stavio do znanja da želi da promeni sredinu, zatraženo je da Gejbrijel odmah bude odjavljen iz registracije kluba, kako bi postao slobodan igrač.

Prema saznanjima Skaja, jedan od ključnih razloga zbog kojih je Gejbrijel skloniji prelasku u Real Madrid je da u madridskom klubu postoji jasan put do mesta u prvom timu.

(Beta)