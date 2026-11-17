Fudbalska reprezentacija Srbije saznala je preostala dva rivala u baražu za opstanak u Ligi nacija.

1/9 Vidi galeriju Grčka - Srbija, Liga nacija 16.11.2026 Foto: ́яЏՋϓ KŎMđϓ/INTIME NEWS, ׏Ӡ͉ʏӠ VICHOS NIKOS/INTIME NEWS

To će biti Republika Irska i Mađarska.

Republika Irska je savladala tzv. Kosovo sa 3:0, dok je Severna Irska odigrala nerešeno 1:1 na gostovanju Mađarskoj.

Od ranije je poznato da su preostala dva potencijalna rivala Orlova Slovenija i Bosna i Hercegovina.

Grupa 2:

Mađarska - Severna Irska 1:1

Ukrajina - Gruzija 1:0

Mađari su ugostili Severnu Irsku u direktnom okršaju za prvo mesto u grupi, ali nisu uspeli da upišu tri boda, što im je bilo neophodno za prvo mesto.

I Mađari su posle prvog poluvremena i imali rezultat koji ih je vraćao u elitu, pošto je u 35. minutu Varga pogodio za 1:0.

Ali, Severna Irska se nije predavala, a u 65. minutu Deveni je izjednačio na 1:1 i ovaj rezultat ih je vodio u Diviziju A, dok je Mađarima bila neophodna pobeda.

Grupa 3:

Izrael - Austrija 1:1

Irska - tzv. Kosovo 3:0

U ovoj grupi pre mečeva se znalo da je Austrija prva, dok su se Irska i tzv. Kosovo borili za drugo mesto.

Ipak, Irci su pred svojim navijačima razbili tzv. Kosovo rezultatom 3:0 i tako obezbedili drugo mesto u grupi.

Heroj Iraca opet je bio Troj Perot, dvostruki strelac u 28. i 50. minutu, dok je poslednji pogodak postigao Mojlan.

Žreb na kom će Srbija saznati ime rivala u baražu za opstanak u elitnoj diviziji Lige nacija na programu je već u petak, 20. novembra, s početkom u 12 časova u Nionu.

Svi dvomeči baraža igraće se u periodu od 25. do 30. marta 2027. godine, a Orlovi će u prvoj utakmici biti gosti, dok će se revanš igrati u Srbiji.

Inače, uz našu reprezentaciju će se u baražu iz elitne divizije naći još Vels, Hrvatska i Danska, koje će ukrstiti koplja sa preostale tri reprezentacije iz B divizije.

Iz elitne divizije Lige nacija su kao dve najgore četvrtoplasirane ekipe direktno ispale Turska i Češka, a zahvaljujući proširenju za naredno izdanje u najkvalitetniju ligu su već ušle četiri nove reprezentacije.

U pitanju su sve prvoplasirane ekipe iz B divizije, a to su Švajcarska, Severna Irska, Austrija i Švedska.