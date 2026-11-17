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Fudbaleri Portugala pobedili su večeras na gostujućem terenu u Dablinu Vels 3:2, u poslednjem, šestom kolu Grupe 4 Divizije A Lige nacija.

Strelci za Portugal bili su Bruno Fernandeš u 11, Pedro Neto u 43. i Karlos Forbs u 70. minutu.

Golove za Vels postigli su Dejvid Bruks u 13. i Sorba Tomas u 40. minutu.

Portugal je meč završio sa igračem manje na terenu, pošto je Neto u 74. minutu dobio drugi žuti karton.

U istoj grupi, fudbaleri Norveške su na gostujućem terenu u Kopenhagenu pobedili Dansku 2:3.

Strelci za Dansku bili su Rasmus Hojlund u 11. i Pjer-Emil Hojbjerg u 14. minutu.

Golove za Norvešku postigli su Erling Haland u 37. minutu i iz penala u petom minutu sudijske nadoknade vremena, kao i Martin Odegard u 83. minutu.

Portugal i Norveška su obezbedile plasman u četvrtfinale. Portugal kao prvi u grupi sa 15 bodova, a Norveška kao druga sa devet poena. Danska je treća sa devet bodova, kaoi i Norveška, ali zbog lošijeg međusobnog skora ostala je bez plasmana u četvrtfinale. Vels je na četvrtom mestu sa tri poena i igraće baraž za opstanak u Diviziji A.