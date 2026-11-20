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Nekadašnji reprezentativac Italije i ne tako davno kapiten Juventusa Đorđo Kjelini priznao je da pre jedne decenije nije mogao ni da zamisli da će engleski premijerligaš Bornmut više trošiti novca od najslavnijeg kluba na Apeninskom poluostrvu.

Izražavajući bojazan da bi situacija u budućnosti mogla još da bude drastičnija na štetu italijanskog fudbala, Kjelini se suočio sa realnošću koja je u vreme njegovim igračih dana izgledala nezamislivo.

"Danas svi šalju igrače u Premijer ligu", započeo je Kjelini razgovor, gostujući u podkastu koji se ticao biznis priča u sportu, navodeći da samo Real Madrid, Barselona, Bajern i PSŽ mogu da pariraju engleskim klubovima po pitanju novca.

Prihodi od TV prava

"Novac od televizijskih prava samo povećava jaz. Bornmut danas, uz dužno poštovanje, može da potroši mnogo više od Juventusa. Da ste mi to rekli pre 10 godina, svi bismo se nasmejali".

1/7 Vidi galeriju Đorđo Kjelini Foto: MOHAMMED BADRA/EPA, EPA, Profimedia

Zatim je istakao jasan plan, dodajući da trenutna politika UEFA ne ide u prilog fudbalskoj demokratiji.

"Uveo bih ograničenje potrošnje. Ne samo u Italiji, već širom Evrope. Trenutna finansijska pravila UEFA nisu dovoljna da obuzdaju gubitke klubova", istakao je on.

Kada je o Bornmutu reč, popularne "trešnjice" su u sezoni 2012/13 igrale treći rang takmičenja u engleskom fudbalu, a samo dve godine kasnije izborile su plasman u Premijer ligu.

Šestim mestom u protekloj sezoni, predvođeni Andonijem Iraolom, izborili su plasman u Evropu, a četiri pobede u nizu i visoka sedma pozicija daju im lepe šanse i u subotu protiv Notingema.

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