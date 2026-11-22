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Alarm pred Zvezdin odlazak u Belgiju!

Gent je uoči duela sa crveno-belima doživeo bolan poraz od Beverena (0:1), a trener Rik de Mil nije krio nezadovoljstvo izdanjem svojih fudbalera.

1/101 Vidi galeriju Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić

Crvena zvezda tako uoči gostovanja dobija dodatni razlog za optimizam, ali je jasno da će Gent želeti da se iskupi pred svojim navijačima u okviru Lige konferencija.

Belgijski predstavnik je u nedelju izgubio iako je od 56. minuta imao igrača više, a pogodak Džerla Margarite u 72. minutu doneo je Beverenu veliko slavlje. Tako je Gent u lošem raspoloženju dočekao evropski izazov protiv Crvene zvezde, zakazan za četvrtak u okviru Lige konferencije.

Trener domaćina Rik de Mil bio je posebno oštar prema svojim igračima, ističući da ovakvo izdanje ne sme da se ponovi.

- Za mene je ovo prvo pravo razočaranje u sezoni. Ne smemo sada sve da posmatramo negativno i zaboravimo dobre stvari koje smo uradili, ali moramo da budemo kritični prema sebi - poručio je De Mil.

Posebno ga je razočarala reakcija ekipe nakon isključenja Arna Veršerena. Iako su fudbaleri Genta imali primedbe na sudijsku odluku koja je prethodila golu, njihov trener nije želeo da u tome traži opravdanje.

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