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Glasine koje su kružile o njihovoj navodnoj bliskosti dodatno su podgrejale spekulacije o problemima u braku sa Anom. Iako se kasnije pojavila informacija da je Bastijan uplovio u vezu sa Silvom Kapitanovom, fotografije koje su sada privukle pažnju javnosti ponovo otvaraju pitanje njegovog odnosa sa atraktivnom voditeljkom.

Bastijan i Ester Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Naime, na fotografijama koje je zabeležio paparaco objektiv, Bastijan i Ester sede jedno pored drugog na stadionu, tokom fudbalske utakmice. Međutim, ono što posebno privlači pažnju jeste način na koji su okrenuti jedno prema drugom. Dok razgovaraju, ne skidaju pogled jedno sa drugog, a njihova bliskost nije mogla da promakne fotografima.

Posebno intrigira jedan trenutak u kojem je zabeleženo kako Bastijan hvata Ester za ruku. Upravo taj detalj mogao bi ponovo da podgreje priče o njihovoj prisnosti i probudi interesovanje javnosti za odnos dvoje kolega koji zajedno rade kao voditeljski tandem.

1/12 Vidi galeriju Ester Sedlaček Foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, kada su se pojavile spekulacije o krizi u braku Bastijana i Ane Ivanović, ime Ester Sedlaček našlo se u centru brojnih medijskih nagađanja. Ipak, nikada nije potvrđeno da je između nje i nekadašnjeg fudbalera postojalo nešto više od kolegijalnog odnosa.

Danas, kada se u njegovom životu pojavila Silva Kapitanova, ovakvi prizori sasvim sigurno mogu da privuku dodatnu pažnju. Da li je reč samo o prisnom odnosu kolega ili postoji nešto što javnost ne zna, ostaje nepoznato.