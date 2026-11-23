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Trener fudbalera Mančester junajteda Maurisio Poketino rekao je da je njegova ekipa nepravedno dobila crveni karton u današnjoj utakmici i porazu od Liverpula u Premijer ligi.

Poketino je danas debitovao na klupi Mančester junajteda, na Enfildu u porazu od Liverpula 0:4, a njegov igrač Leni Joro dobio je crveni karton u osmom minutu zbog prekršaja nad Aleksanderom Isakom, kao poslednji igrač odbrane van kaznenog prostora.

1/18 Vidi galeriju Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako je preneo Skaj, to isključenje je izazvalo polemiku jer je Isak loše primio loptu koja mu je pobegla u pravcu golmana Junajteda Senea Lamensa, pre nego što je pao posle duela sa Jorom.

Prema pravilima, jedan od kriterijuma za crveni karton zbog sprečavanja očigledne gol-situacije jeste verovatnoća da će napadač "zadržati ili doći do kontrole lopte".

Poketino je ocenio da Isak, ne samo da je izgubio kontrolu nad loptom prilikom prijema, već i da je Junajtedu trebalo da bude dosuđen penal zbog prekršaja Žeremija Žakea nad Brajanom Mbeumom na suprotnoj strani terena, nekoliko trenutaka ranije.

"Veoma bolno. Strašno smo razočarani. Nije u redu započeti utakmicu u Premijer ligi na ovakav način. ;Utakmica se potpuno promenila posle šest minuta. Sada možemo da objašnjavamo sve, ali šteta je već napravljena. Ovo je veoma bolno", rekao je Poketino za Skaj.

"Igrači veoma teško podnose ovaj rezultat. Rekao sam im da budu mirni, dogodila se nepravedna situacija. Moramo da prihvatimo realnost. Potrebno je da povećamo fokus i koncentraciju i donosimo bolje odluke na terenu. ;Moramo da budemo kritični i prema sebi, ali dogodile su se neke situacije na utakmici kojima nismo zadovoljni", dodao je argentisnki trener.

Upitan da li mu smeta Isakov loš prijem lopte, trener Junajteda je odgovorio: "Lopta je išla ka golmanu".

"U toj situaciji, ako pogledate VAR snimak, jasno se vidi da Joro nije imao nameru da zakači Isaka. Napadač je loše primio loptu, ona je išla ka golmanu, on je krenuo za njom i pao. ;U Lenijevom slučaju, nije bilo namere", naveo je on.

"Ako pogledate situaciju pre toga, u šestom minutu, Žakeov start na Mbeumu. Slična situacija? Ne. Ako uporedite te dve akcije, to je bio penal. ;Sve bi bilo drugačije da smo postigli gol posle šest minuta. Sada bismo, sigurno, pričali na drugačiji način. Moramo da preuzmemo odgovornost, ja je preuzimam. Nastavljamo dalje", dodao je Poketino.

Poketino je na kraju utakmice razgovarao sa sudijama i upitan je o tome.

"To neće promeniti ono što se dogodilo. Najvažnije je da budemo puni poštovanja. ;Istovremeno, moram da branim svoj klub i kažem šta osećam. To je bila situacija za koju je svako ko igra fudbal jasno video da nije bila za crveni karton", rekao je Poketino.

Posle 11 kola Junajted je pretposlednji sa osam bodova i jednom pobedom. To je prvi put posle 40 godina da je Mančester junajted među poslednje dve ekipe u ovoj fazi sezone.