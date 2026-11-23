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Navijači Dinama iz Zagreba iskoristili su utakmicu svog tima protiv Istre da još jednom pokažu koliku mržnju gaje prema Srbima.

Dinamo je u 14. kolu hrvatske lige slavio sa 3:2, ali je to palo u drugi plan zbog koreografija koje su istaknute na severnoj tribini.

Među njihovim transparentima našao se i jedan crtež brade.

"U Vukovaru, hrvatskome gradu, četnici su mnogi ostavili bradu", napisali su pripadnici navijačke grupe Bed blu bojs.

Fotografija je objavljena na Telegram kanalu grupe.

Foto: Telegram

Dinamo huligani su i na taj način obeležili Dan sećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine. Bio je to dan kada je bivša JNA zauzela grad i proterala hrvatske paravojne snage. Tokom borbi nestalo je ili poginulo 2717 "branitelja".