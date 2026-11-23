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Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su večeras na gostujućem terenu Hetafe 3:0, u utakmici 13. kola španskog prvenstva.

Atletiko je poveo golom Aleksa Baene u 10. minutu, prednost je udvostručio Džoni Kardoso u 30. minutu, a kod oba pogotka asistirao je Hulijan Alvares.

1/15 Vidi galeriju La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Konačan rezultat postavio je Alehandro Grimaldo u drugom minutu nadoknade vremena iz jedanaesterca.

Domaći su utakmicu završili sa desetoricom, pošto je u prvom minutu nadoknade vremena Džene dobio crveni karton.

Posle 10. pobede Atletiko je treći na tabeli sa 31 bodom. Prva je Barselona sa 36, a drugi je Real Madrid sa 33 boda.

Hetafe je pretrpeo drugi uzastopni poraz, ukupno sedmi i sa 12 bodova nalazi se na 17. mestu na tabeli, na bod od zone ispadanja.

U sledećem kolu Atletiko će igrati na gostujućem terenu protiv Elčea, a Hetafe ć igrati kao gost protiv Espanjola.