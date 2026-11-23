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Dušan Vlahović igra kao u transu!

Srpski golgeter nastavio je golgetersku seriju u dresu Bešiktaša, a gostovanje Konji pretvorio je u još jednu noć za pamćenje. Crno-beli su slavili sa 4:2, a naš napadač bio je čovek koji je trasirao put do važnog trijumfa – sa dva pogotka u prvom poluvremenu.

1/11 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu Bešiktaša Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, Yigit Oerme / imago sportfotodienst / Profimedia

Ipak, nije samo pobeda razlog zbog kojeg se o Vlahoviću priča u Turskoj. Prvim golom na utakmici srpski reprezentativac ispisao je istoriju slavnog istanbulskog kluba! Stigao je do deset pogodaka u prvenstvu posle samo deset odigranih utakmica, čime je postao najbrži fudbaler Bešiktaša koji je dostigao tu granicu u periodu za koji Opta vodi podatke, od sezone 2000/01.

Iza sebe je ostavio i legendarnog Ilhana Mansiza, kojem je za deset golova bilo potrebno 12 utakmica. A Vlahović se nije zaustavio na tome - drugim pogotkom protiv Konje stigao je do ukupno 11 prvenstvenih golova i dodatno učvrstio status jednog od najubojitijih napadača lige.

Golgeterska mašina

Koliko je srpski napadač efikasan, najbolje pokazuje statistika. U turskom prvenstvu postigao je 11 golova iz 37 šuteva, što znači da je gotovo svaki treći pokušaj pretvorio u pogodak. Takva realizacija jasno pokazuje koliko je opasan kada se nađe u završnici napada.

Vlahović je protiv Konje pogađao u 10. i 34. minutu, a Bešiktaš je u nastavku morao da izdrži nalet domaćina. Konja je uspela da se vrati u meč, ali su Leandro Trosar u 79. i Vaclav Černi u sudijskoj nadoknadi potvrdili pobedu gostiju. Srpski napadač je čak još jednom zatresao mrežu u 50. minutu, ali taj pogodak nije priznat.

Rekordi ga ne zanimaju

Iako je ušao u istoriju Bešiktaša, Vlahović nije želeo da stavlja sebe u prvi plan. Posle utakmice priznao je da ga mnogo više od individualnih dostignuća zanima rezultat, ali je istovremeno upozorio na problem koji njegov tim mora da reši.

"Najvažnije je bilo da pobedimo, ali ponovila se situacija iz utakmice protiv Kasimpaše. Kao ekipa primamo previše lake golove i to ne smemo da prihvatimo. Moramo da budemo agresivniji i kompaktniji u odbrani. Kada povedemo, ne smemo da dozvolimo protivniku da se vrati u utakmicu. Bilo je mnogo pozitivnih stvari, a radićemo na greškama. Najvažnije je da smo pobedili", poručio je Vlahović.

Kada su mu predočili da je najbrže stigao do deset golova u istoriji Bešiktaša, srpski napadač zasluge je podelio sa saigračima, trenerom i navijačima.

"Lepo je čuti takve stvari, ali ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez tima, trenera, uprave i velike podrške navijača. Moje igre su rezultat dobre timske igre. Pred nama je duga sezona i nastaviću da pomažem ekipi koliko god mogu. Kada tim funkcioniše, napadač postiže golove. Imamo odličan sastav i zahvaljujući saigračima tresem mreže. Želim da nastavimo ovim ritmom, jer je pobeda tima uvek važnija od golova i rekorda", istakao je srpski golgeter.

Italijano zadovoljan napadom, ali ima jednu zamerku

Ni trener Bešiktaša Vinćenco Italijano nije krio zadovoljstvo zbog pobede i Vlahovićeve forme. Ipak, italijanski stručnjak upozorio je da njegov tim mora da popravi igru u odbrani, jer prečesto dozvoljava rivalima da stvaraju šanse i postižu golove.

"Dajemo protivnicima prilike i primamo golove. To nam se, naravno, ne dopada. Ipak, u napadu radimo dobre stvari i napredujemo. Trosar je ponovo počeo da postiže golove, Vlahović već trese mreže, a danas je i Černi ušao sa klupe i pogodio. Napredak u ofanzivi je vidljiv, ali pozadi i dalje dopuštamo protivnicima previše prostora. Mislim da je problem u pažnji i koncentraciji", poručio je Italijano.