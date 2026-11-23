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Mančester junajted je u nedelju izgubio od Liverpula u gostima. Rezultat utakmice 11. kola Premijer lige je bio 4:0.

Kin je, gostujući u jednom studiju, komentarisao utakmicu i generalno stanje "crvenih đavola".

"Navijači aplaudiraju igračima. Apladiraju čemu? Aplaudiraju smeću. Ovaj tim je pre dve godine završio 15. na tabeli. Poslednje dve, ili tri godine krivimo upravu, krivimo vlasnike, krivimo trenere. Kada će igrači preuzeti odgovornost za neke donete odluke", poručio je Roj Kin i dodao:

"Liverpul je verovatno mogao da postigne osam golova. Verovatno osam, ili devet golova, neverovatne šanse je imao. Dođe mi da opsujem... pokušaću da ne uradim to".

1/6 Vidi galeriju roj kin Foto: Mark Pain / Alamy / Profimedia, Paul Currie/Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia, Reuters

Mančester Junajted je trenutno pretposlednji (19.) na tabeli sa osam bodova i samo jednom pobedom u 11 utakmica.

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