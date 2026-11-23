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Maurisio Poketino sigurno nije ovako zamišljao povratak u Premijer ligu!

Posle 918 dana ponovo je seo na klupu engleskog kluba, ali umesto početka nove ere dočekao ga je pravi fudbalski horor. Mančester junajted je na Enfildu razbijen sa 4:0, a Argentinac je već na prvoj utakmici ispisao jednu od najcrnjih stranica klupske istorije.

Stigao je na Old Traford kao čovek od kojeg se očekuje da zaustavi sunovrat velikana. Majkl Kerik je smenjen, Junajted se nalazio u zoni ispadanja, a Poketino je dobio zadatak da probudi ekipu koja je tonula iz utakmice u utakmicu. Međutim, prvi ispit pretvorio se u katastrofu - i to pred navijačima najvećeg rivala.

1/5 Vidi galeriju Maurisio Poketino Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Ryan Browne / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sve je krenulo nizbrdo već u osmom minutu. Matijas de Liht pogrešno je procenio dugu loptu, Aleksander Isak krenuo je ka golu, a Leni Joro ga je zaustavio prekršajem. Sudija je procenio da je Francuz sprečio očiglednu priliku za pogodak i pokazao mu direktan crveni karton.

Odluka je izazvala buru! Poketino je smatrao da Isak nije imao kontrolu nad loptom i da je ona išla ka golmanu Seniju Lammensu. Ipak, VAR nije promenio odluku, a Junajted je ostao sa desetoricom praktično na početku utakmice.

Liverpul nije čekao da se gosti oporave od šoka. Dominik Soboslaj pogodio je iz slobodnog udarca u 10. minutu, a samo 2 minuta i 46 sekundi kasnije Florijan Virc je akrobatskim udarcem povisio na 2:0. Za manje od četvrt sata Poketino je gledao kako mu se debi pretvara u noćnu moru.

Tu nije bio kraj poniženju. Rio Ngumoha je u 66. minutu iskoristio munjevitu kontru i postigao treći gol, dok je Viktor Munjoz u 82. minutu stavio tačku na potop gostiju. Liverpul je slavio 4:0, a Junajted je ostao u zoni ispadanja, na 19. mestu Premijer lige.

Posebno je bolno što je Poketino već prvim nastupom ušao u neslavno društvo. Kako navodi Skaj sports, samo je Klarens „Lal“ Hildič pre njega započeo mandat na klupi Mančester junajteda porazom od četiri gola razlike - još u oktobru 1926. godine. Argentinac je tako, gotovo čitav vek kasnije, ponovio jedan od najgorih početaka u istoriji kluba.

A statistika je još surovija. Jorovo isključenje u osmom minutu najraniji je crveni karton koji je jedan fudbaler Junajteda dobio u utakmici Premijer lige. Liverpul je, uz to, najbrže stigao do vođstva od 2:0 protiv velikog rivala u istoriji ovog takmičenja - već posle 12 minuta i 40 sekundi.

Ni tu nije kraj nevoljama za Poketina. Odluka da Matijas de Liht dobije prvi start u Premijer ligi posle 357 dana pokazala se kao veliki rizik. Holanđanin je pogrešno procenio loptu u akciji koja je prethodila crvenom kartonu, a Liverpul je kasnije nastavio da koristi rupe u odbrani gostiju.

Britanski mediji ističu i da je Junajted ove sezone primio čak 34 gola u svim takmičenjima, više od bilo kog drugog tima u pet najjačih evropskih liga. Ekipa je posle 11 prvenstvenih utakmica imala samo osam bodova - najmanje još od sezone 1972/73.

Roj Kin nije štedeo Junajted

Dok je Poketino pokušavao da pronađe objašnjenje za debakl, legendarni kapiten Junajteda Roj Kin nije imao mnogo razumevanja za svoje nekadašnje saigrače. Posebno ga je razbesnelo to što su pojedini navijači gostujućeg tima na kraju utakmice aplauzom ispratili fudbalere koji su doživeli težak poraz.

"Navijači aplaudiraju igračima, aplaudiraju čemu? Aplaudiraju smeću! Kada će igrači preuzeti odgovornost za svoje odluke? Liverpul je mogao da postigne osam ili devet golova. Dođe mi da opsujem", poručio je Kin, a njegove reči preneo je britanski medij.

Na Enfildu se, naravno, čulo i provociranje novog trenera. Liverpulovi navijači pevali su Poketinu da će već ujutru dobiti otkaz, dok je Argentinac nemo posmatrao kako mu se prvi nastup pretvara u potpuni fijasko.

Posle utakmice nije krio bes zbog isključenja Jora. Smatrao je da je sudijska odluka bila prestroga i da je upravo ona prelomila meč.

"Ovo je veoma bolno. Kakvo razočaranje. Utakmica se potpuno prelomila posle šest minuta. Dogodila se nepravedna situacija. Lopta je bila namenjena golmanu. U toj situaciji, ako pogledate VAR, jasno se vidi da nije imao nameru da dođe u kontakt sa Isakom. Kada je loše zahvatio loptu, ona se kretala ka golmanu. On je potrčao i pao. U slučaju Lenija, to nije bilo namerno. Bila je to neuobičajena situacija, ali sasvim normalna – svako ko igra fudbal može to da razume", rekao je Poketino.

Argentinac je pomenuo i situaciju iz kaznenog prostora Liverpula, kada je Brajan Mbeumo pao posle kontakta sa Džeremijem Žakeom, smatrajući da je Junajted tada mogao da dobije penal.

Ipak, nije želeo da se sakrije iza sudijskih odluka.

"Posle toga, moramo da preuzmemo odgovornost i ja preuzimam svoju. Nastavljamo da se borimo. To neće promeniti ono što se dogodilo. Istovremeno, moram da branim svoj klub. I da kažem ono što osećam. To je bila situacija u kojoj je svima koji igraju fudbal bilo jasno da nije reč o crvenom kartonu", poručio je trener Junajteda.

Posebno zabrinjava i istorijski kontekst. BBC podseća da je Mančester junajted poslednji put stigao na Enfild u donjem delu tabele još 1937. godine. Tada je izgubio od Liverpula, a sezona se završila ispadanjem iz lige.

Danas je teško zamisliti da bi se istorija mogla ponoviti, ali Poketino je nasledio ekipu u ozbiljnom problemu. Pred njim je ogroman posao, a debi je pokazao koliko je duboka kriza u koju je upao. Umesto početka preporoda, dobio je četiri gola, crveni karton, zvižduke i lekciju koju će teško zaboraviti.