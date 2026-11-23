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Današnje suđenje između FK Partizan i Miloša Vazure izazvalo je mnogo bure u javnosti. Bivši direktor Partizana potražuje od kluba 50.000 evra, a predmet današnjeg procesa je tužba kluba protiv Vazura.

To je pojasnio advokatski tim bivšeg čelnika Partizana. Prenosimo njihovo saopštenje uz nepohodne redakcijske izmene:

- Pre svega, spor u Višem sudu u Beogradu se ne vodi po tužbi Miloša Vazure, već se isključivo vodi po tužbi FK Partizan protiv Miloša Vazure. Predmet spora je navodna naknada štete koju je klub pretrpeo radom našeg vlastodavca. To je jedini sudski postupak koji se vodi izmedju ovih stranaka i započet je pre više od godinu dana. Do sada je održano već nekoliko ročišta. Prema tome, sudski spor ne počinje sutra, niti je Miloš Vazura tužio Partizan! Posebno naglašavamo da Miloš Vazura nije nikada predao tužbu ili protivtužbu protiv kluba, niti je protiv FK Partizan pokretao bilo kakav drugi sudski ili arbitražni postupak u Srbiji ili pred FIFA - piše se u saopštenju i dodaje:

- Inače, osnovni cilj gore navedene tužbe kluba je da se obaveza FK Partizan, na ime isplate već utvrđenih novčanih obaveza prema Milošu Vazuri, dodatno prolongira vođenjem ovog parničnog postupka. Reč je o nespornom potraživanju našeg klijenta koje mu klub uopšte nije isplatio. Miloš Vazura je nakon odlaska iz kluba, na molbu članova nove uprave FK Partizan, dva puta zaključivao Sporazum o reprogramu isplate utvrdjenog duga, ali klub po tom osnovu nije izvršio svoju obavezu.

1/15 Vidi galeriju Miloš Vazura Foto: Starsport/FK Partizan, Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport

Uz zaključak na kraju:

- Umesto isplate duga ili zaključenja novog Sporazuma o reprogramu isplate, Klub je pokrenuo navedeni postupak u Višem sudu u Beogradu, pa je podnošenjem tužbe odložio naplatu nespornog potraživanja bivšeg generalnog direktora do pravosnažnog okončanja sudskog spora. Jedina istina je da će se ročište održati, 23.11.2026. godine u Višem sudu u Beogradu, sa početkom u 13 časova - stoji u poruci tima Miloša Vazure.