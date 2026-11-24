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U utorak i sredu biće odigrani mečevi petog kola Lige šampiona, a ljubitelje fudbala očekuje nekoliko pravih evropskih derbija.

U centru pažnje biće duel Mančester sitija i Napolija, dok će Arsenal na svom terenu odmeriti snage sa Borusijom Dortmund.

Real Madrid će danas u prestonici Španije dočekati PSV Ajndhoven, dok će Pari Sen Žermen, branilac titule, u sredu na svom terenu ugostiti Romu.

Uzbudljiv program nastavlja se i u sredu, kada će snage odmeriti Klub Briž i Liverpul, Lil i Bajern, kao i Sporting i Mančester junajted.

Na vrhu tabele trenutno su Pari Sen Žermen i Real Madrid sa po 12 bodova. Arsenal ima 10, dok su Komo, Barselona, Aston Vila, Mančester siti, Liverpul, Klub Briž, Sporting, Betis i Borusija Dortmund osvojili po devet bodova.

Parovi petog kola Lige šampiona Utorak, 24. novembar

Bode/Glimt – LASK (18.45)

Galatasaraj – Aston Vila (18.45)

Real Madrid – PSV (21.00)

Mančester siti – Napoli (21.00)

Arsenal – Borusija Dortmund (21.00)

Fejenord – Porto (21.00)

Lajpcig – Lans (21.00)

Slovan Bratislava – Betis (21.00)

Komo – AEK (21.00)

Sreda, 25. novembar

Slavija – Viljareal (18.45)

Sabah – Barselona (18.45)

Pari Sen Žermen – Roma (21.00)

Inter – Štutgart (21.00)

Atletiko Madrid – Viking (21.00)

Sporting – Mančester junajted (21.00)

Klub Briž – Liverpul (21.00)

Lil – Bajern (21.00)

Šahtjor – Fenerbahče (21.00)