EVROPA NA NOGAMA, STIŽU NOVI SPEKTAKLI U LIGI ŠAMPIONA! Čeka nas sudar evropskih velikana, Real, PSŽ i Liverpul na velikom ispitu!
- U utorak i sredu igra se peto kolo Lige šampiona, uz derbije Mančester siti - Napoli, Arsenal - Borusija Dortmund i Pari Sen Žermen - Roma.
- Real Madrid dočekuje PSV, a u sredu su na programu i dueli Klub Briž - Liverpul, Lil - Bajern i Sporting - Mančester junajted.
U utorak i sredu biće odigrani mečevi petog kola Lige šampiona, a ljubitelje fudbala očekuje nekoliko pravih evropskih derbija.
U centru pažnje biće duel Mančester sitija i Napolija, dok će Arsenal na svom terenu odmeriti snage sa Borusijom Dortmund.
Real Madrid će danas u prestonici Španije dočekati PSV Ajndhoven, dok će Pari Sen Žermen, branilac titule, u sredu na svom terenu ugostiti Romu.
Uzbudljiv program nastavlja se i u sredu, kada će snage odmeriti Klub Briž i Liverpul, Lil i Bajern, kao i Sporting i Mančester junajted.
Na vrhu tabele trenutno su Pari Sen Žermen i Real Madrid sa po 12 bodova. Arsenal ima 10, dok su Komo, Barselona, Aston Vila, Mančester siti, Liverpul, Klub Briž, Sporting, Betis i Borusija Dortmund osvojili po devet bodova.
Parovi petog kola Lige šampiona
Utorak, 24. novembar
Bode/Glimt – LASK (18.45)
Galatasaraj – Aston Vila (18.45)
Real Madrid – PSV (21.00)
Mančester siti – Napoli (21.00)
Arsenal – Borusija Dortmund (21.00)
Fejenord – Porto (21.00)
Lajpcig – Lans (21.00)
Slovan Bratislava – Betis (21.00)
Komo – AEK (21.00)
Sreda, 25. novembar
Slavija – Viljareal (18.45)
Sabah – Barselona (18.45)
Pari Sen Žermen – Roma (21.00)
Inter – Štutgart (21.00)
Atletiko Madrid – Viking (21.00)
Sporting – Mančester junajted (21.00)
Klub Briž – Liverpul (21.00)
Lil – Bajern (21.00)
Šahtjor – Fenerbahče (21.00)