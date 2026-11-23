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Klub je naveo da su takvi izveštaji "potpuno netačni".

Španski klub je u saopštenju naveo da je operacija, zbog koje je 31-godišnji fudbaler u oktobru propustio šest utakmica, bila unapred zakazana i da nema nikakve veze sa pomračenjem Sunca koje se dogodilo 12. avgusta, preneo je "BBC".

Na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da je bivši napadač Arsenala povredio oči gledajući direktno u sunce tokom pomračenja, a potom je objavljen i snimak, navodno sa jednog od Pepeovih naloga na društvenim mrežama, na kojem se vidi kako posmatra pomračenje u Španiji.

"Fudbalski klub Viljareal, povodom nedavnih izveštaja objavljenih u različitim medijima, pojašnjava da je potpuno netačno da operacija oka Nikolasa Pepea ima bilo kakve veze sa posmatranjem pomračenja unca", navodi se u saopštenju.

"Operacija je bila unapred zakazana iz razloga koji nemaju nikakve veze sa ovim događajem. Klub apeluje na tačnost i odgovornost prilikom izveštavanja o zdravstvenom stanju svojih fudbalera", piše u saopštenju.

Upozorenje pred pomračenje

Direktno gledanje u sunce tokom pomračenja, bez odgovarajuće zaštite, može da ošteti mrežnjaču, koja se nalazi u zadnjem delu oka, a naročito ćelije odgovorne za oštar centralni vid, naveo je BBC.

1/6 Vidi galeriju Nikolas Pepe Foto: Maria Jose Segovia/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia

Uoči ovogodišnjeg pomračenja, stručnjaci su upozorili da treba koristiti isključivo originalne naočare posebno dizajnirane za posmatranje pomračenja sunca, uz napomenu da obične sunčane naočare i drugi uređaji ne pružaju dovoljnu zaštitu od mogućih oštećenja.

Pepe je za Viljareal postigao 14 golova u 86 utakmica u svim takmičenjima, nakon što je 2024. godine došao iz Trabzonspora.

Arsenal ga je na leto 2019. doveo iz Lila za tada rekordnih 72 miliona funti (86 miliona evra).

Pepe je za londonski klub postigao 27 golova u 112 utakmica, a potom je igrao na pozajmici u Nici, pre nego što je kao slobodan igrač prešao u Trabzonspor.

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