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Novi trener, stare muke! Mančester junajted nastavio je agoniju, a dolazak Maurisija Poketina na klupu „crvenih đavola“ nije doneo nikakav preokret.

Naprotiv! Argentinac je debitovao katastrofalnim porazom od Liverpula (0:4) na Enfildu, u velikom derbiju engleskog fudbala.

Junajted se tako posle novog neuspeha nalazi u zoni ispadanja, na pretposlednjem, 19. mestu Premijer lige. Posle 11 odigranih kola ima svega osam bodova, a ovo mu je bio četvrti poraz u poslednjih šest prvenstvenih utakmica. Situacija na „Old Trafordu“ sve je alarmantnija, a očaj zbog stanja u klubu ne kriju ni njegove legende.

Posebno burno bilo je u studiju "Skaj sporta", gde je nekadašnji kapiten Junajteda Geri Nevil potpuno izgubio živce tokom analize utakmice. Legendarni defanzivac nije mogao da veruje šta gleda, pa je u jednom trenutku počeo da se šamara!

"Izgledaju zbunjeno na terenu! Probudite se, igrate za Mančester junajted", poručio je Nevil, a zatim se dva puta udario po licu.

Njegov potez nasmejao je ostale goste u studiju, među kojima su bili Džejmi Karager, Danijel Staridž i Roj Kin.

Međutim, tu se priča nije završila. Legenda Liverpula Džejmi Karager nastavio je šalu i nakon emisije, pa je viralnu fotografiju Nevilovog šamaranja postavio kao profilnu sliku na društvenoj mreži Iks.

Poketino ušao u istoriju, ali po negativnom rekordu

Debi za zaborav imao je i Maurisio Poketino. Argentinac je postao prvi trener Mančester junajteda još od 1926. godine koji je izgubio sa 0:4 na svom prvom meču na klupi kluba.

1/5 Vidi galeriju Maurisio Poketino Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Ryan Browne / Shutterstock Editorial / Profimedia

A problemi "crvenih đavola" ne završavaju se samo na porazima. Prema podacima iz dostavljenog izveštaja, Junajted je primio čak 34 gola u svim takmičenjima, najviše među klubovima iz pet najjačih evropskih liga. Ispred njega je i Lans, koji je primio dva gola manje, uprkos tome što je u jednom meču od Koma izgubio neverovatnim rezultatom 1:9.

Poketina čeka ogroman posao, a navijači Junajteda sve manje imaju strpljenja. Poraz na Enfildu samo je dodatno ogolio koliko je duboka kriza velikana sa "Old Traforda".