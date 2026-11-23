LUPAO SEBI ŠAMARE OD MUKE - ALI BUKVALNO! Hit scena u TV STUDIJU: Legendarni as Junajteda ODLEPIO posle istorijske bruke! (VIDEO)
- Mančester junajted je pod Maurisijom Poketinom doživeo težak poraz od Liverpula 0:4 na Enfildu i ostao u zoni ispadanja, na 19. mestu Premijer lige.
- Geri Nevil je u studiju Skaj sporta burno reagovao na igru Junajteda, pa je tokom analize dva puta udario sebe po licu od frustracije.
Novi trener, stare muke! Mančester junajted nastavio je agoniju, a dolazak Maurisija Poketina na klupu „crvenih đavola“ nije doneo nikakav preokret.
Naprotiv! Argentinac je debitovao katastrofalnim porazom od Liverpula (0:4) na Enfildu, u velikom derbiju engleskog fudbala.
Junajted se tako posle novog neuspeha nalazi u zoni ispadanja, na pretposlednjem, 19. mestu Premijer lige. Posle 11 odigranih kola ima svega osam bodova, a ovo mu je bio četvrti poraz u poslednjih šest prvenstvenih utakmica. Situacija na „Old Trafordu“ sve je alarmantnija, a očaj zbog stanja u klubu ne kriju ni njegove legende.
Posebno burno bilo je u studiju "Skaj sporta", gde je nekadašnji kapiten Junajteda Geri Nevil potpuno izgubio živce tokom analize utakmice. Legendarni defanzivac nije mogao da veruje šta gleda, pa je u jednom trenutku počeo da se šamara!
"Izgledaju zbunjeno na terenu! Probudite se, igrate za Mančester junajted", poručio je Nevil, a zatim se dva puta udario po licu.
Njegov potez nasmejao je ostale goste u studiju, među kojima su bili Džejmi Karager, Danijel Staridž i Roj Kin.
Međutim, tu se priča nije završila. Legenda Liverpula Džejmi Karager nastavio je šalu i nakon emisije, pa je viralnu fotografiju Nevilovog šamaranja postavio kao profilnu sliku na društvenoj mreži Iks.
Poketino ušao u istoriju, ali po negativnom rekordu
Debi za zaborav imao je i Maurisio Poketino. Argentinac je postao prvi trener Mančester junajteda još od 1926. godine koji je izgubio sa 0:4 na svom prvom meču na klupi kluba.
A problemi "crvenih đavola" ne završavaju se samo na porazima. Prema podacima iz dostavljenog izveštaja, Junajted je primio čak 34 gola u svim takmičenjima, najviše među klubovima iz pet najjačih evropskih liga. Ispred njega je i Lans, koji je primio dva gola manje, uprkos tome što je u jednom meču od Koma izgubio neverovatnim rezultatom 1:9.
Poketina čeka ogroman posao, a navijači Junajteda sve manje imaju strpljenja. Poraz na Enfildu samo je dodatno ogolio koliko je duboka kriza velikana sa "Old Traforda".