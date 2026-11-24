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"Lamin Jamal oseća blagu nelagodnost u desnom skočnom zglobu. Iz predostrožnosti će propustiti utakmicu protiv Sabaha, a biće na raspolaganju za meč protiv Deportiva naredne nedelje", piše u saopštenju Barselone.

Barselona će u sredu od 18.45, na gostujućem terenu u Bakuu, igrati protiv Sabaha, u utakmici petog kola ligaške faze Lige šampiona.

1/5 Vidi galeriju Lamin Jamal na dodeli Zlatne lopte Foto: LounisPhotography/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Li Ying / Xinhua News / Profimedia, Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia

Četiri dana nakon toga, klub iz Katalonije će igrati na gostujućem terenu protiv Deportivo La Korunje, u meču 14. kola španske Primere.

Jamal je ove sezone odigrao ukupno 17 utakmica, postigao 13 golova i upisao 13 asistencija za aktuelnog prvaka Španije.

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