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Crno-beli su slavili sa 4:2, a naš napadač bio je čovek koji je trasirao put do važnog trijumfa, sa dva pogotka u prvom poluvremenu.

Ipak, nije samo pobeda razlog zbog kojeg se o Vlahoviću priča u Turskoj. Prvim golom na utakmici srpski reprezentativac ispisao je istoriju slavnog istanbulskog kluba! Stigao je do deset pogodaka u prvenstvu posle samo deset odigranih utakmica, čime je postao najbrži fudbaler Bešiktaša koji je dostigao tu granicu u periodu za koji Opta vodi podatke, od sezone 2000/01.

"Najvažnije je bilo da pobedimo, ali ponovila se situacija iz utakmice protiv Kasimpaše. Kao ekipa primamo previše lake golove i to ne smemo da prihvatimo. Moramo da budemo agresivniji i kompaktniji u odbrani. Kada povedemo, ne smemo da dozvolimo protivniku da se vrati u utakmicu. Bilo je mnogo pozitivnih stvari, a radićemo na greškama. Najvažnije je da smo pobedili", poručio je Vlahović.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: Yagiz Gurtug/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Burak Basturk / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, Burak Basturk/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada su mu predočili da je najbrže stigao do deset golova u istoriji Bešiktaša, srpski napadač zasluge je podelio sa saigračima, trenerom i navijačima.

"Lepo je čuti takve stvari, ali ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez tima, trenera, uprave i velike podrške navijača. Moje igre su rezultat dobre timske igre. Pred nama je duga sezona i nastaviću da pomažem ekipi koliko god mogu. Kada tim funkcioniše, napadač postiže golove. Imamo odličan sastav i zahvaljujući saigračima tresem mreže. Želim da nastavimo ovim ritmom, jer je pobeda tima uvek važnija od golova i rekorda", istakao je srpski golgeter.