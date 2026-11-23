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Iako još nije dostigao punu fizičku spremu posle teške povrede, pokazao je koliko može da znači ekipi u nastavku sezone. Govorio je Albanac sagrčkim pasošem o pobedi na „Čika Dači“, oporavku, saradnji sa Urošem Miladinovićem, ambicijama Brđana i utiscima o boravku u klubu sa Banovog brda.

Ostvarili ste izuzetno važnu pobedu. Da li je ovo možda i najznačajniji trijumf Čukaričkog u dosadašnjem toku sezone?

„Mislim da je ova pobeda zaista bila veoma važna! U ovom trenutku rekao bih da je najvažnija u sezoni, ali ne smemo da zaboravimo ni prethodne utakmice. Da nismo ostvarili pobede u tim mečevima, ni ovaj trijumf ne bi imao toliki značaj. Sve je povezano i svaki osvojeni bod nam mnogo znači“, kazao je Durmišaj, strealac drugog gola i asistent kod trećeg u Kragujevcu.

Kad je Radnički poveo sa 1:0, da li ste u nekom trenutku pomislili da bi i bod sa ovog gostovanja bio dobar rezultat?

„Od prvog minuta utakmice verovali smo da možemo da pobedimo. Čak i kada smo gubili sa 1:0, nismo prestajali da verujemo u preokret. Jednostavno, imali smo taj osećaj da ćemo na kraju slaviti. Uz svo poštovanje prema Radničkom, koji takođe ima veoma dobru ekipu, bio sam siguran da ćemo pobediti.“

Oporavili ste se od povrede, ali još niste potpuno fizički spremni. Ipak, vaš učinak za jedno poluvreme bio je odličan. Koliko ste zadovoljni svojom igrom?

„Imao sam povredu zbog koje sam skoro tri meseca bio van ekipe. Želeo bih ovom prilikom da zahvalim svima u klubu, saigračima, stručnom štabu i svim ljudima koji rade u Čukaričkom. Tokom ta tri meseca svi su bili izuzetno ljubazni prema meni, svakodnevno su se trudili da mi pomognu koliko god su mogli. Ipak, najveću zahvalnost dugujem fizioterapeutima Branislavu Đukiću i Marku Popoviću. Njih dvojica su tokom sva tri meseca pokazali neverovatno strpljenje i posvećenost kako bi mi pomogli da se oporavim. Zaista sam im neizmerno zahvalan“, naglasio je Durmišaj, koji je potom dodao:

„Što se tiče utakmice, bio sam veoma srećan zbog pobede, jer je to najvažnije. Međutim, nisam u potpunosti zadovoljan svojim učinkom. Pre svega, još nisam potpuno fizički spreman, a uz to smatram da sam mogao da zabeležim bar još jednu asistenciju. Imao sam priliku za to, ali nisam uspeo. Nadam se da ću već u sledećoj utakmici biti uspešniji.“

1/5 Vidi galeriju Partizan - Čukarički, Superliga Srbije Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Odličnu partiju pružio je i Uroš Miladinović. Kako je igrati u tandemu sa njim i koliko vam znači saradnja na terenu?

„O njemu zaista ne moram mnogo da govorim! Svi u Srbiji znaju da je ubedljivo najtalentovaniji igrač. Za sve nas je veoma važno što imamo priliku da igramo sa njim, ali meni lično ta saradnja posebno znači. Uroš odlično razume moj način igre, što mi mnogo olakšava posao na terenu. Posebno je dobar kada igra jednostavan fudbal, bez nepotrebnog komplikovanja. Tada njegove sposobnosti dolaze do punog izražaja i može da pruži fantastične partije, baš kao što je to bio slučaj na ovoj utakmici.“

Čukarički je sada u znatno boljoj poziciji na tabeli. Koliko ekipa može u nastavku sezone i da li verujete da je moguće izboriti plasman u evropska takmičenja?

„Naša pozicija je sada svakako mnogo bolja. Još pre pet ili šest nedelja počeli smo da verujemo da možemo da izborimo plasman u plej-of, a sada želimo da se borimo do samog kraja i za izlazak u Evropu! Naravno, biće veoma teško. Moramo dodatno da podignemo nivo igre, ali verujem da imamo zaista kvalitetnu ekipu i da zaslužujemo priliku da se borimo za takav cilj. Imamo mlade, izuzetno talentovane fudbalere, ali i igrače sa velikim iskustvom i snažnim karakterom. Mislim da posedujemo sve što je potrebno za uspeh. Ipak, to moramo svakodnevno da dokazujemo, najpre na treninzima, a potom i na utakmicama. Samo na taj način možemo da ostvarimo ono što želimo“, kazao je Durmišaj, koji je tokom karijere igrao izmešđu ostalih klubova za Panionios, Olimpijakos, Beveren, AEL, Ofi, Iraklis…

Posle određenog vremena provedenog u Čukaričkom, kako gledate na odluku da dođete na Banovo brdo? Koliko ste zadovoljni klubom i životom u Beogradu?

„Dolazak u Čukarički je najbolja odluka koju sam mogao da donesem! Jedina loša stvar koja mi se dogodila od dolaska bila je povreda, ali kada to ostavim po strani, zaista sam presrećan što sam ovde. Čukarički doživljavam kao jednu veliku porodicu. Osećam se sjajno među svim ljudima u klubu, uživam u fudbalu, ali i u svakom danu koji provodim kao deo ove organizacije. Zaista sam srećan što sam član Čukaričkog“.