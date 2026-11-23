PARTIZAN NA IVICI ISTORIJSKOG PONORA! I najgora generacija bila je uspešnija od sadašnje, crno-belima preti repriza KOŠMARA iz 1979!
- Partizan je posle 16 kola Superlige na 10. mestu sa 17 bodova, uz pet pobeda, dva remija i devet poraza.
- Rezultati podsećaju na sezonu 1978/79, kada su crno-beli jedva sačuvali prvoligaški status.
- Čak je i taj tim u prvih 11 kola imao bolji učinak od današnje generacije, sa četiri pobede naspram tri.
Fudbaleri Partizana nalaze se u jednoj od najtežih kriza u klupskoj istoriji, a rezultati iz tekuće sezone sve više podsećaju na košmarnu 1978/79, kada su crno-beli jedva sačuvali mesto u Prvoj ligi Jugoslavije!
Navijači imaju razloga za ozbiljnu zabrinutost, pošto aktuelna generacija ne uspeva da pronađe izlaz iz rezultatskog ponora, a istorijsko poređenje posebno je bolno.
Partizan je posle 16 odigranih kola Superlige Srbije osvojio svega 17 bodova i nalazi se na desetom mestu. Učinak od pet pobeda, dva remija i čak devet poraza daleko je od renomea kluba iz Humske, a porazi od Mačve i IMT-a tokom novembra dodatno su produbili krizu.
Istorijski debakl, pa spas u poslednjem kolu
Najcrnji period u prvenstvenoj istoriji Partizana vezuje se za sezonu 1978/79. Crno-beli su tada branili šampionsku titulu, ali su umesto borbe za vrh vodili grčevitu bitku za opstanak!
Takmičenje su završili na 15. mestu u ligi sa 18 klubova, sa samo devet pobeda, 11 remija i 14 poraza. Postigli su 39, a primili 47 golova, što im je donelo svega 29 bodova.
Drama je dostigla vrhunac u poslednjem kolu. Partizanu je bila neophodna pobeda protiv podgoričke Budućnosti, a pred oko 25.000 navijača na stadionu JNA crno-beli su slavili sa 4:2 i tako izbegli ispadanje iz elite. Sezonu su završili samo bod ispred Zagreba, koji je ispao u niži rang.
Posebno je neverovatno što je ekipa koja je godinu ranije osvojila titulu došla u situaciju da joj čitava sezona stane u poslednjih 90 minuta prvenstva.
I najgora generacija uspešnija od ove!
Poređenje sa sadašnjim timom donosi još jedan zabrinjavajući podatak. Prema podacima o učinku u prvih 11 kola, Partizan iz sezone 1978/79. imao je četiri pobede, dok aktuelna generacija ima samo tri!
Drugim rečima, čak je i ekipa koja je ostala upamćena po najgorem prvenstvenom plasmanu u istoriji kluba u tom delu sezone imala bolji učinak od današnjeg tima.
Naravno, konačan sud o aktuelnoj generaciji još nije moguć, jer prvenstvo nije završeno. Ipak, činjenica da se Partizan već sada nalazi u donjem delu tabele, uz devet poraza na 16 utakmica, dovoljno govori o razmerama problema.
U sezoni 1978/79. Partizan je na kraju uspeo da se spase, ali sadašnji rezultati ne daju mnogo razloga za optimizam. Crno-beli moraju hitno da pronađu način da prekinu niz loših izdanja i počnu da osvajaju bodove, jer bi u suprotnom mogli da se suoče sa jednim od najtežih prvenstvenih završetaka u svojoj istoriji.
Sećanje na 1979. ponovo progoni Humsku, a sadašnji rezultati bude najgore slutnje. Navijači Partizana ne žele da ponovo gledaju scenario u kojem je njihov klub do poslednjeg kola strepeo za opstanak. Nažalost, aktuelna generacija već je probudila strah od ponavljanja jednog od najtežih perioda u istoriji crno-belih.