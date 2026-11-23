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Fudbaleri Partizana nalaze se u jednoj od najtežih kriza u klupskoj istoriji, a rezultati iz tekuće sezone sve više podsećaju na košmarnu 1978/79, kada su crno-beli jedva sačuvali mesto u Prvoj ligi Jugoslavije!

Navijači imaju razloga za ozbiljnu zabrinutost, pošto aktuelna generacija ne uspeva da pronađe izlaz iz rezultatskog ponora, a istorijsko poređenje posebno je bolno.

Partizan je posle 16 odigranih kola Superlige Srbije osvojio svega 17 bodova i nalazi se na desetom mestu. Učinak od pet pobeda, dva remija i čak devet poraza daleko je od renomea kluba iz Humske, a porazi od Mačve i IMT-a tokom novembra dodatno su produbili krizu.

Istorijski debakl, pa spas u poslednjem kolu

Najcrnji period u prvenstvenoj istoriji Partizana vezuje se za sezonu 1978/79. Crno-beli su tada branili šampionsku titulu, ali su umesto borbe za vrh vodili grčevitu bitku za opstanak!

Takmičenje su završili na 15. mestu u ligi sa 18 klubova, sa samo devet pobeda, 11 remija i 14 poraza. Postigli su 39, a primili 47 golova, što im je donelo svega 29 bodova.

Drama je dostigla vrhunac u poslednjem kolu. Partizanu je bila neophodna pobeda protiv podgoričke Budućnosti, a pred oko 25.000 navijača na stadionu JNA crno-beli su slavili sa 4:2 i tako izbegli ispadanje iz elite. Sezonu su završili samo bod ispred Zagreba, koji je ispao u niži rang.

Posebno je neverovatno što je ekipa koja je godinu ranije osvojila titulu došla u situaciju da joj čitava sezona stane u poslednjih 90 minuta prvenstva.

I najgora generacija uspešnija od ove!

Poređenje sa sadašnjim timom donosi još jedan zabrinjavajući podatak. Prema podacima o učinku u prvih 11 kola, Partizan iz sezone 1978/79. imao je četiri pobede, dok aktuelna generacija ima samo tri!

Drugim rečima, čak je i ekipa koja je ostala upamćena po najgorem prvenstvenom plasmanu u istoriji kluba u tom delu sezone imala bolji učinak od današnjeg tima.

Naravno, konačan sud o aktuelnoj generaciji još nije moguć, jer prvenstvo nije završeno. Ipak, činjenica da se Partizan već sada nalazi u donjem delu tabele, uz devet poraza na 16 utakmica, dovoljno govori o razmerama problema.

1/5 Vidi galeriju IMT - Partizan, Super liga 20.11.2026 Foto: @starsport

U sezoni 1978/79. Partizan je na kraju uspeo da se spase, ali sadašnji rezultati ne daju mnogo razloga za optimizam. Crno-beli moraju hitno da pronađu način da prekinu niz loših izdanja i počnu da osvajaju bodove, jer bi u suprotnom mogli da se suoče sa jednim od najtežih prvenstvenih završetaka u svojoj istoriji.

Sećanje na 1979. ponovo progoni Humsku, a sadašnji rezultati bude najgore slutnje. Navijači Partizana ne žele da ponovo gledaju scenario u kojem je njihov klub do poslednjeg kola strepeo za opstanak. Nažalost, aktuelna generacija već je probudila strah od ponavljanja jednog od najtežih perioda u istoriji crno-belih.