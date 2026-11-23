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Vanda Nara ponovo je privukla ogromnu pažnju na društvenim mrežama, a ovog puta razlog je provokativan snimak koji je objavila na Instagramu. Nekadašnja supruga fudbalera Maura Ikardija pozirala je na krevetu u izazovnom izdanju, noseći samo čarape i visoke potpetice, dok je u prvi plan istakla svoje obline.

Vanda je poznata kao televizijska voditeljka, model i fudbalski agent, a godinama je jedna od najzastupljenijih ličnosti u argentinskim i evropskim medijima. Rođena je 10. decembra 1986. godine u Buenos Ajresu, a svetsku popularnost stekla je i zahvaljujući burnom privatnom životu i vezama sa poznatim fudbalerima.

1/15 Vidi galeriju Vanda Nara Foto: Printskrin/Instagram

Posebnu pažnju javnosti privukao je njen brak sa Maurom Ikardijem, sa kojim se razvela, ali njihovi međusobni sukobi i javne prepirke ni danas ne prestaju. Pre toga bila je u braku sa Maksijem Lopesom, što je takođe godinama bilo jedna od glavnih tema sportskih i zabavnih medija.

Ovoga puta, međutim, u centru pažnje našao se njen novi snimak iz spavaće sobe. Nije poznato ko je zabeležio ove kadrove, ali Vanda je tokom snimanja delovala veoma raspoloženo i nasmejano.

Objava je izazvala veliku reakciju na Instagramu, gde je za kratko vreme prikupila gotovo 100.000 lajkova. Argentinska zvezda na ovoj društvenoj mreži ima čak 17,2 miliona pratilaca, pa ne čudi što gotovo svaka njena objava izazove veliku pažnju.

Kurir sport / Espreso