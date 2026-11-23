Fudbaler Real Madrida Endrik zadobio je povredu "primicača" - grupe mišića s unutrašnje strane butine leve noge, saopštio je danas taj klub.

Real Madrid u saopštenju nije naveo koliko će trajati oporavak Endrika, ali je Marka prenela da u klubu očekuju da će 20-godišnji brazilski napadač izostati s terena dve nedelje.