Fudbal
PROBLEM ZA MADRIĐANE! Jedan od najboljih fudbalera doživeo povredu, klub se odmah oglasio!
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Fudbaler Real Madrida Endrik zadobio je povredu "primicača" - grupe mišića s unutrašnje strane butine leve noge, saopštio je danas taj klub.
Real Madrid u saopštenju nije naveo koliko će trajati oporavak Endrika, ali je Marka prenela da u klubu očekuju da će 20-godišnji brazilski napadač izostati s terena dve nedelje.
Napadač Real Madrida - Endrik Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia, He Canling / Xinhua News / Profimedia
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Endrik je ove sezone odigrao osam utakmica, postigao jedan gol i upisao jednu asistenciju za aktuelnog vicešampiona Španije.
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