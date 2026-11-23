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Kadetska srpska fudbalska reprezentacija U17 startovala je na Svetskom prvenstvu u Kataru pobedom nad Hondurasom - 2:0.

Ono što je posebno zanimljivo za ovaj šampionat sveta je što Crvena zvezda na njemu ima čak 11 svojih fudbalera!

Savo Radanović i Matej Strika u srpskoj U17 reprezentaciji Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Na vrhu sveta

Gledajući ovaja podatak Crvena zvezda je na drugom mesto na listi klubova koji su dali najviše fudbalera za neku selekciju koja igra na Mundijalitu u Dohi. Ispred crveno-belih je samo Blek Buls iz Mozambika, koji ima 12 igrača, dok identičan broj kao Crvena zvezda ima i kostarikanski Alahuelense.

Desetoricu fudbalera ima Velington Feliks iz Novog Zelanda, a devetoricu La Habana iz Kube. Barselona sa svojom čuvenom omladinskom školom Masija na SP u Kataru ima osmoricu fudbalera, kao i Al Ahli i Dušanbe iz Tadžikistana.

Zvezdino blago - Ognjen Matanović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Sedmorica veličanstvenih

Crvena zvezda je selekciji Srbije podarila sedmoricu igrača, trojica igraju za Crnu Goru, a jedan za Kinu. Dres Orlića u Kataru nose - Savo Radanović, Dragan Anokić, Ognjen Matanović, Matej Strika, Strahinja Baucal, Filip Đurić i Andrej Sibinović. Za Crnu Goru igraju - Danilo Koljčević (golman), Luka Vušurović i Vesko Čukić. Dres Kine nosi Van Sjang.

Ovaj podatak ilustruje i potvrđuje dobar rad Omladinske škole Crvene zvezde, jer nije mala stvar imati ceo tim igrača iz svoje akademije na takmičenju kakvo je svetsko prvenstvo. Valja istaći da golman Savo Radanović ima iskustvo igranja u seniorskom fudbalu i da je na nekoliko utakmica branio gol Crvene zvezde.

Vojvodina druga

Za prvi tim kluba sa Marakane igrali su Dragan Anokić, Ognjen Matanović i Andrej Đurić, dok je Matej Strika imao priliku da igra i u Evropi za Crvenu zvezdu, u Ligi konferencije. Neki od njih minute u seniorskom fudbalu stiču u Grafičaru, igrajući Prvu ligu Srbije.

Posle Crvene zvezde, klub koji ima najviše igrača u reprezentaciji Srbije jeste Vojvodina četiri (Vukašin Davidov, Luka Andrijašević, Veljko Pejović i Danilo Žarković). Po dvojicu igrača imaju Partizan (Veljko Popović i Vojin Marinković), IMT (Matej Pribišić i Tadija Cojić), te Čukarički (Endrju Marić i Nebojša Grujić).

Zvezdin biser - Dragan Anokić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Dvojica iz Nemačke

Po jednog fudbalera u selekciji imaju Napredak (Novak Stevanović) i Mladost Lučani (David Đokić). Dvojica igrača dolaze iz inostranstva, iz Nemačke, Tadija Samardžić iz Arminije Bilefeld i David Vajagić iz Volfzburga.

Da podsetimo, kadeti Srbije na SP u Kataru, u prvom kolu pobedili su Hondura, rezultatom 2:0, a strelac oba gola bio je Tadija Samardžić. Srbija narednu utakmicu igra sutra, u utorak protiv Japana, 24. novembra od 14.00 časova, a onda u isto vreme i protiv Kolumbije, tri dana kasnije. Kolumbijci su pobedili Japan u prvom kolu rezultatom 2:1, golom u sudijskoj nadoknadi.