Slušaj vest

FK Crvena zvezda posvetio je TV serijal legendama kluba, a čuveni Jovan Kule Aćimović otkrio je svoju životnu priču mlađim generacijama zvezdaša.

Jovan Kule Aćimović živa je legenda Crvene zvezde, čovek koji je crveno-beli dres nosio od 1965. do 1976. godine, upisavši 536 utakmica i 108 golova.

Jovan Aćimović otkrio porodičnu tragediju Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Druga epizoda dokumentarnog serijala “Kad se Zvezda voli” u produkciji srpskog šampiona, posvećena legendarnom Jovanu Kuletu Aćimoviću, javnosti je donela ispovest nekadašnje desetke Crvene zvezde.

Naime, sa samo 13 godina Aćimović je ostao bez majke, koja je počinila samoubistvo, a detalje potresnog događaja Zvezdina legenda je otkrila u filmu.

- Majka je kao neuka žena, s obzirom da je imala neke zdravstvene probleme, to sve pretvorila u ličnu tragediju. Ona nije umrla prirodnom smrću nego je jednostavno izvršila samoubistvo skočivši sa susedne zgrade, tačnije sa nekog drugog sprata, gde je ostavila i ličnu kartu i pismo porodici i tako dalje - rekao je Jovan Aćimović i nastavio:

- Što jeste tragedija i šok u svakom slučaju. Izgurali smo u teškim okolnostima, nekako, ali adaptirao sam se vrlo brzo jer život te nauči. Život te natera na to i nemaš kuda.

Kao sagovornici u filmu se pojavljuju i predsednik FK Crvena zvezda, Svetozar Mijailović, ali i nekadašnji Kuletov saigrač i treća Zvezdina zvezda Dragan Džajić.

- Otac koji je morao zameniti ulogu majke uticao je na to da stvarno se posveti radu i da kroz jednu od tadašnjih lepih igrački ili igračaka, što jeste fudbalska lopta, to bude nešto što će obeležiti kasnije njegov život - rekao je Mijailović.

1/10 Vidi galeriju Jovan Aćimović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Sa druge strane Dragan Džajić je tek kasnije saznao kako je izgledalo Kuletovo detinjstvo.

- On sam najbolje zna koji bol u sebi nosio. Ja sam to kasnije saznao da je ostao bez majke - bila je poruka Dragana Džajića.